El audiolibro ya tiene 10 millones de oyentes en España: se presenta como alternativa y complemento de la lectura

El interés por el audio sigue aumentando y, en la actualidad, 10 millones de españoles han escuchado al menos un audiolibro en los últimos doce meses; una cifra que representa un crecimiento del 3 por ciento con respecto a 2025.

Casi tres de cada diez oyentes consumen audiolibros al menos una vez por semana, con una frecuencia media estimada de 2,3 veces al mes. Este compromiso también se refleja en el tiempo dedicado, con una duración media de escucha que se sitúa alrededor de 30 minutos (29,8 minutos).

Estos datos se recogen del último estudio realizado por NielsenIQ para Audible, empresa de Amazon, que también ofrece una visión sobre el género, la edad y la localización geográfica de los españoles que escuchan audiolibros.

Según se indica, el perfil de gran consumidor corresponde a una mujer de entre 18 y 24 años, conectada tecnológicamente (pasa más de cuatro horas al día en internet) y residente, en su mayoría, en regiones del sur de España.

El informe también destaca la relación entre la lectura y los audiolibros como una dinámica complementaria para ambos segmentos. El 59 por ciento de los encuestados ha escuchado un audiolibro que previamente había leído en formato papel o ‘eBook’, y el 56 por ciento ha decidido leer libros después de escucharlos en formato audio.

El 58 por ciento de la población encuestada considera los audiolibros una alternativa a la lectura mientras realiza otras actividades, y el 57 por ciento valora su utilidad para evitar la fatiga visual causada por las pantallas. Además, más del 50 por ciento los percibe como una forma válida de conocer más libros cuando no pueden leer de forma convencional.

Asimismo, más del 50 por ciento de la muestra reconoce que los audiolibros les ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos autores, mientras que el 48 por ciento señala que este formato les permite consumir géneros que no leerían en papel. A esto se suma el 47 por ciento que los utiliza para mantenerse al día con las novedades, y más de la mitad de los usuarios los percibe como un valioso antídoto contra el aburrimiento y la soledad.

Relajación, evasión y una nueva forma de leer

Las principales razones para escuchar que se citan son: relajarse (41%), evadirse de la rutina (32%), y casi un tercio indica que escucha audiolibros cuando no le apetece leer. La curiosidad es el principal motivo citado por los oyentes para elegir escuchar audiolibros por primera vez (31%), aunque la recomendación de un amigo o familiar (14%) o la necesidad de continuar leyendo cuando tienen los ojos cansados (12%) también son factores significativos.

Escuchar en casa se posiciona como el principal lugar de consumo, indicado por el 76 por ciento de los encuestados, más de diez puntos por encima de la cifra registrada en 2025. Le sigue el trayecto diario, con el transporte público y el coche como escenarios; por su parte, la escucha durante la práctica deportiva cede terreno a otros momentos del día, situándose actualmente por debajo del 15 por ciento.

En lo que respecta al género, los más populares son el thriller (28%), el crimen (26%) y la fantasía y la ciencia ficción (25%). El informe también destaca el creciente interés por la novela romántica y las biografías, que ganan terreno respecto al año anterior.

La elección de un audiolibro no solo depende del género, sino también de quién lo narra. La mayoría sigue prefiriendo voces profesionales (53%), pero las voces de actores también son muy relevantes para un tercio de la población española (33%). Sin embargo, destaca el creciente interés por las voces de los propios autores (25%), que ganan peso respecto al año pasado.

El estudio también identifica las demandas de los oyentes para aumentar su interés en el formato. Entre ellas, destacan una mayor variedad de contenidos o géneros (36%), mayor disponibilidad de audiolibros más fáciles de encontrar (32%) y una menor duración (20%).

Lenguas cooficiales

El 97 por ciento de los oyentes participantes en el estudio consume audiolibros en español, mientras que el 9 por ciento lo hace en catalán y el 2 por ciento en gallego. Además, casi la mitad de los usuarios (46%) reconoce ya una oferta sólida en lenguas cooficiales y el 50 por ciento considera los audiolibros una forma de acceder a más libros en su idioma cuando se encuentra en el extranjero.

El interés por el entretenimiento en audio también se extiende a los más jóvenes: el 43 por ciento de los oyentes con hijos en casa declara que sus hijos consumen este contenido en el hogar, principalmente con fines educativos

. En este ámbito, casi la mitad de los padres encuestados valora el formato como una forma ideal de fomentar el hábito lector, ampliar conocimientos y entretener desde edades tempranas. De hecho, el 27 por ciento de los padres quiere que sus hijos utilicen más los audiolibros como herramienta de apoyo en sus estudios.