El popular videojuego Fortnite gana batalla legal contra Apple y Google

Un tribunal australiano dictaminó que Apple y Google abusaron de su poder de mercado al dirimir una disputa con el fabricante del popular videojuego Fortnite.

Tanto Apple como Google eliminaron Fortnite de sus respectivas tiendas de aplicaciones en 2020, después de que ese juego con cientos de millones de usuarios registrados diseñara un sistema de pagos dentro de la aplicación que dejaba por fuera a los gigantes tecnológicos.

El desarrollador Epic Games respondió con una serie de acciones legales contra las tecnológicas en tribunales de todo el mundo.

Esta semana, el Tribunal Federal de Australia dictaminó que el dominio de las tiendas de aplicaciones de esas compañías reducía la competencia, lo que probablemente obligaba a los desarrolladores a pagar comisiones más elevadas.

"¡Es una VICTORIA para los desarrolladores y los consumidores de Australia!", reaccionó Epic Games en un comunicado emitido el martes.

Sin embargo, el juez Jonathan Beach rechazó las alegaciones del fabricante de que Apple y Google incurrieron en una conducta desleal.

Un portavoz de Google afirmó que la empresa no está de acuerdo con algunas de las conclusiones del tribunal y que "revisará la decisión completa cuando la reciba y evaluará sus próximos pasos".