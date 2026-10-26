El reloj Huawei Watch D3 ofrece monitorización ambulatoria de la presión arterial las 24 horas

Huawei ha presentado Huawei Watch D3, un nuevo reloj inteligente de la marca china que realiza una monitorización avanzada de la presión arterial de calidad profesional y ofrece funciones completas de seguimiento las 24 horas.

La firma tecnológica mantiene su apuesta por los dispositivos que ayudan a los usuarios a entender su salud con Huawei Watch D3, centrado en el seguimiento de la presión arterial, para lo que incorpora tecnología de medición basada en el método oscilométrico, el mismo principio que se utiliza en tensiómetros clínicos profesionales y equipos de uso hospitalario.

El nuevo reloj inteligente ofrece información clínicamente relevante, respaldada por el marcado CE conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (CE-MDR) y la clasificación como producto sanitario de clase II, que acreditan que el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad y funcionamiento aplicables.

Huawei ha destacado su compatibilidad con la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante las 24 horas que, según las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), las mediciones durante 24 horas deben realizarse a intervalos de entre 15 y 30 minutos y contar con, al menos, un 70 por ciento de lecturas válidas, incluyendo 20 mediciones diurnas y siete nocturnas.

Para ello, cuenta con un sistema de airbag mejorado, que proporciona compresión con una superficie de contacto reducida sobre la piel, lo que permite obtener lecturas precisas de la presión arterial en cualquier circunstancia cuando se combina con un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo.

Aparte, Huawei Watch D3 incorpora un conjunto de funciones orientadas al seguimiento de la salud. Con ‘Panorama de mi salud’, se obtiene un informe detallado en 60 segundos que abarca hasta once indicadores clave, entre ellos la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

La función ‘Health Insights’ integra los datos de presión arterial para permitir consultar su evolución a largo plazo junto con información relacionada con el sueño y la actividad física. Además, ‘Comunidad de Salud’ permite consultar desde un mismo espacio determinados datos de salud compartidos por familiares.

Huawei Watch D3 está disponible en tres acabados: negro, blanco y Mocha Gold, y, a nivel de diseño, cuenta con una carcasa más fina y estilizada que el modelo anterior que, según la compañía, contribuye a reducir la sensación de presión sobre la muñeca durante el uso diario. Esto se refuerza con su grosor de 11,3 mm y un peso de 40 g. A ello se suma una correa con airbag de 25,5 mm de ancho.

El reloj está disponible desde este lunes con un precio recomendado de 449 euros. Huawei ha informado de que el reloj incluye acceso a Huawei MultiPass, que comprende la suscripción a Huawei Health+ y hasta 90 días de suscripción premium gratuita a un conjunto de aplicaciones de fitness y bienestar, entre las que se incluyen komoot, Headspace, Naviki, FIIT y Kotcha.