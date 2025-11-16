El reloj SPC SMARTEE DUO 3 ofrece resistencia al agua, llamadas Bluetooth y 7 días de autonomía

La marca española SPC ha ampliado su familia de ‘wearables’ con el nuevo SPC SMARTEE DUO 3, un reloj inteligente diseñado para adaptarse a cualquier estilo de vida con llamadas Bluetooth y autonomía para toda una semana.

SMARTEE DUO 3 llega con un diseño personalizable con bordes metalizados y dos correas intercambiables incluidas, que permiten pasar del estilo deportivo al entorno laboral. Es resistente al agua con la certificación IP68, lo que garantiza que pueda utilizarse en el exterior y bajo la lluvia.

Con la aplicación SMART YOU, que centraliza la información de salud y actividad, este nuevo reloj inteligente permite a los usuarios seguir su progreso, personalizar objetivos y disfrutar de una experiencia adaptada a su ritmo, mejorando el bienestar diario, como informa la compañía en una nota de prensa.

Ofrece más de cien modos deportivos y registra con la duración, la distancia, el ritmo y las calorías consumidas durante el ejercicio físico, ya sean rutinas de entrenamiento intensas o actividades más relajadas como andar.

También cuenta con sensores que miden la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre, y monitorizan el sueño, el estrés y el ciclo menstrual para ofrecer una visión global del estado físico al usuario.

El nuevo reloj de SPC incorpora conectividad Bluetooth para realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca, sin necesidad de tener siempre el ‘smartphone’ a mano. También muestra notificaciones de mensajes, redes sociales y recordatorios.

La compañía tecnológica ha destacado su autonomía, ya que ofrece hasta siete días en uso habitual y hasta nueve días en modo ahorro, y la calidad de su pantalla AMOLED de 1,93 pulgadas, en la que muestra colores vivos y negros intensos con gran contraste incluso en el exterior.

La tecnología ‘Always On Display’ (pantalla siempre encendida) permite tener la hora y los datos principales siempre visibles sin afectar significativamente al consumo.

El nuevo SPC SMARTEE DUO 3 está disponible en las combinaciones de color Berry Luxe y Star White y Shadow Noir y Silver Moon, con dos correas intercambiables incluidas.