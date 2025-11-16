Tecnología

El reloj SPC SMARTEE DUO 3 ofrece resistencia al agua, llamadas Bluetooth y 7 días de autonomía
16 de noviembre de 2025

La marca española SPC ha ampliado su familia de ‘wearables’ con el nuevo SPC SMARTEE DUO 3, un reloj inteligente diseñado para adaptarse a cualquier estilo de vida con llamadas Bluetooth y autonomía para toda una semana.

SMARTEE DUO 3 llega con un diseño personalizable con bordes metalizados y dos correas intercambiables incluidas, que permiten pasar del estilo deportivo al entorno laboral. Es resistente al agua con la certificación IP68, lo que garantiza que pueda utilizarse en el exterior y bajo la lluvia.

Con la aplicación SMART YOU, que centraliza la información de salud y actividad, este nuevo reloj inteligente permite a los usuarios seguir su progreso, personalizar objetivos y disfrutar de una experiencia adaptada a su ritmo, mejorando el bienestar diario, como informa la compañía en una nota de prensa.

Ofrece más de cien modos deportivos y registra con la duración, la distancia, el ritmo y las calorías consumidas durante el ejercicio físico, ya sean rutinas de entrenamiento intensas o actividades más relajadas como andar.

También cuenta con sensores que miden la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre, y monitorizan el sueño, el estrés y el ciclo menstrual para ofrecer una visión global del estado físico al usuario.

El nuevo reloj de SPC incorpora conectividad Bluetooth para realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca, sin necesidad de tener siempre el ‘smartphone’ a mano. También muestra notificaciones de mensajes, redes sociales y recordatorios.

La compañía tecnológica ha destacado su autonomía, ya que ofrece hasta siete días en uso habitual y hasta nueve días en modo ahorro, y la calidad de su pantalla AMOLED de 1,93 pulgadas, en la que muestra colores vivos y negros intensos con gran contraste incluso en el exterior.

La tecnología ‘Always On Display’ (pantalla siempre encendida) permite tener la hora y los datos principales siempre visibles sin afectar significativamente al consumo.

El nuevo SPC SMARTEE DUO 3 está disponible en las combinaciones de color Berry Luxe y Star White y Shadow Noir y Silver Moon, con dos correas intercambiables incluidas.

