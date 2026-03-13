Facebook Marketplace agrega respuestas automáticas de Meta AI

Facebook ha agregado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) a su herramienta de Facebook Marketplace, entre las que se incluye una opción para activar respuestas automáticas a consultas de los compradores escritas por su asistente Meta AI.

La compañía ha compartido que cada día se publican más de 3.5 millones de anuncios en la plataforma Facebook Marketplace solo en Estados Unidos y Canadá, lo que pone de relieve su capacidad para conectar personas para comprar y vender desde decoración del hogar, hasta moda y electrónica.

Ahora, con la idea de hacer que este servicio sea más eficiente, Meta ha implementado nuevas funciones impulsadas por IA en Facebook Marketplace, que ayudarán a vender y comprar artículos, con opciones para publicar productos “con un solo clic” o responder las consultas de los compradores con mensajes automáticos, entre otras opciones.

Meta ha asegurado que estas funciones permitirán que los vendedores publiquen más artículos con menos esfuerzo, así como que los compradores puedan encontrar más productos de su interés en cada búsqueda, como ha explicado en un comunicado en su blog.

Concretamente, Meta ha simplificado resolver las consultas de los compradores con una función de respuestas automáticas con IA, de manera que, cuando los usuarios pregunten sobre la disponibilidad de un artículo, el asistente Meta AI redactará y enviará una respuesta automática con información del anuncio.

Esta respuesta automática incluirá datos concretos como la descripción del producto, la disponibilidad, el punto de recogida y el precio. Así, para ofrecer estas respuestas automáticas los vendedores deberán activarlas desde la configuración, donde podrán ver una previsualización y editar la respuesta durante la creación del anuncio.

Continuando con las novedades, Meta también ha introducido facilidades para publicar anuncios “con un clic”. Esto se debe a que, a la hora de crear un anuncio, los vendedores pueden cargar las imágenes de sus artículos y dejar que Meta AI complete el anuncio.

Con esta función, el asistente de IA creará automáticamente un borrador de listado de productos, completar los detalles e, incluso, sugerir un precio basado en artículos similares en venta dentro de un mismo área.

Por otra parte, los vendedores también podrán llegar a más compradores con envíos más sencillos en sus anuncios. Facebook Marketplace ha agregado una opción para simplificar la gestión de envíos “de principio a fin”, para lo que generará etiquetas de envío prepagadas y ofrecerá un panel de control para realizar un seguimiento de cada pedido enviado.

Finalmente, Meta también ha implementado resúmenes de perfil generados por Meta AI, que aparecerán en la parte superior del perfil de Marketplace y mostrarán a los compradores información del perfil de Facebook del vendedor en cuestión.

Por ejemplo, integrará datos como cuánto tiempo lleva el vendedor en Facebook, cuántos amigos tiene y un breve resumen de la actividad en Marketplace, como su historial de anuncios, los tipos de anuncios que vende y las valoraciones.