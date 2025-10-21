Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los vídeos del carrete del móvil

Facebook ya ha incorporado la función creativa que usa la inteligencia artificial (IA) para ofrecer sugerencias de publicaciones a partir de las fotos y vídeos que los usuarios tienen guardados en el teléfono y no han subido a la red social.

La función se presenta como opcional y ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, donde los usuarios pueden acceder a sugerencias para “compartir contenido único en Facebook y Messenger”.

Al habilitarla, la inteligencia artificial de Meta puede acceder al carrete del móvil, es decir, a las fotografías y los vídeos guardados de manera local en el dispositivo, para “descubrir automáticamente tesoros ocultos y editarlos para guardarlos o compartirlos”, como indican desde Meta en su blog oficial.

La intención es animar a los usuarios a compartir las fotos y los vídeos que no han publicado previamente en Facebook, y hacerlo, además, con “ediciones creativas”, incluidos collages, que ayuden a que destaquen.

Meta asegura que las recomendaciones solo se muestran al usuario, para que decida qué hacer, y en caso de publicarlas, aparecerán en las historias y el ‘feed’. Tampoco se usan para mejorar la inteligencia artificial de la compañía.

A principios de septiembre Meta incluyó dos opciones en la configuración de Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono para habilitar la nueva función función: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.