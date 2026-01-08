Fujifilm lanza una cámara que permite grabar y hacer fotos inspiradas en todas las décadas desde los años 30

Fujifilm ha lanzado la cámara híbrida Instax mini Evo Cinema, que permite grabar vídeos y tomar fotografías al instante, y que además cuenta con una herramienta con la que el usuario puede seleccionar la década en la que quiere ambientar las imágenes, el ‘Eras Dial’.

La cámara Instax mini Evo Cinema utiliza una serie de filtros y efectos para simular las imágenes a partir de la década de los años 30 del s.XX hasta los 2010. Una de las más destacadas es la de 1960, que permite una grabación similar a las cámaras de película de 8 mm.

El modelo cuenta con un diseño de empuñadura vertical inspirado en la “FUJICA Single-8” de Fujifilm, una cámara de 8 mm lanzada en 1965 para competir con las clásicas Super 8.

La Instax mini Evo Cinema estará disponible en Japón a partir del 30 de enero de 2026.

La serie EVO permite al usuario grabar vídeos de 15 segundos o tomar fotos que se pueden imprimir al instante. Los videos grabados se pueden revisar al instante en la pantalla trasera, y los usuarios pueden seleccionar qué fragmentos quieren imprimir como impresiones instax con un código QR para compartirlas al instante.

Al escanear el código QR con un teléfono, el video se puede reproducir con un marco instax o descargar para publicarlo fácilmente en redes sociales y compartirlo con amigos.

En resumen, la mini Evo Cinema convierte los datos de video capturados en un código QR y crea una impresión instax junto con una imagen fija recortada del video, lo que permite a los usuarios “enviar un video”, ha explicado la compañía japonesa en un comunicado en su web.

Al convertir los videos en impresiones instax, los usuarios no solo pueden preservar las grabaciones de forma tangible, sino también revivir fácilmente el video en cualquier momento a través del código QR.