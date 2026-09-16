Gemini Notebook estrena conversaciones con la IA en tiempo real y una grabadora de voz, en casi 100 idiomas

Google ha anunciado una actualización para Gemini Notebook (anteriormente NotebookLM) que se centra en optimizar la experiencia de estudio y aprendizaje personalizado con varias novedades, entre ellas una que que permite tener conversaciones en timpo real con la Inteligencia Artificial (IA).

La tecnológica ha dado todos los detalles del nuevo ‘look’ de Gemini Notebook, que en primer término estrena la capacidad de entablar una conversación con la IA en cerca de cien idiomas desde la aplicación para móviles tanto en Android como en iOS.

“Dado que cada respuesta se fundamenta en tus fuentes, puedes obtener orientación paso a paso, hacer preguntas e interrumpir en cualquier momento con tan solo hablar”, señala Google desde su blog.

Esta novedad, que permite interrumpir a la IA mientras se dialoga con ella en cualquier momento, se desplegará a los suscriptores de Google AI Ultra esta semana y, más adelante, a los que pagan por el plan Google AI Pro, y otros.

Además de las últimas funciones que llegaron a Gemini Notebook hace poco, que incluyen la posibilidad de resumir apuntes y documentos generando vídeos cortos al estilo de TikTok, esta misma semana se podrá utilizar una nueva grabadora en la versión para móvil que permite capturar clases y grabar notas de voz desde la misma ‘app’.

Estas notas grabadas (inicialmente disponibles en inglés) pasan directamente a las fuentes para realizar consultas a la IA sobre las mismas, como si fueran otro recurso o material presente en Gemini Notebook.

En lo que respecta a la concentración en las sesiones de estudio, Gemini Notebook trae varias novedades. La primera es la capacidad de crear paneles interactivos de estudio dentro del apartado de ‘Informes’ que combinan infografías, fichas de memoria y cuestionarios.

Asimismo, entre los formatos de cuestionarios, se añaden nuevos tipos como las respuestas cortas, la selección múltiple y el completar espacios en blanco (llegarán en las próximas semanas a todos los usuarios). El usuario puede consultar a la IA para que mida su rendimiento y recomiende los siguientes pasos a seguir en el estudio de cualquier materia.

La ‘app’ de IA basada en las fuentes del usuario amplía sus opciones de vídeo al permitir crear vídeos resumen de 60 segundos que combinan varios formatos en las animaciones (fórmulas, diagramas, etc.) en más de 80 idiomas y que ayudan a explicar conceptos más complejos.

Por último, los estudiantes universitarios pueden acceder a un año gratuito de Google AI Plus en más de 140 mercados, lo que duplica sus límites de uso en Gemini Notebook, mientras que en Estados Unidos el plan gratuito los cuadruplica con Google AI Pro.