Google aclara que puede usar la información de Gmail y Drive compartida con Gemini para mostrar anuncios personalizados

Google ha actualizado recientemente su política de privacidad para aclarar que puede utilizar la información de servicios como Fotos o Gmail que los usuarios comparten a través de ‘Inteligencia personal’ para ofrecer contenidos publicitarios personalizados.

Los usuarios de los servicios de Google pueden integrar la inteligencia artificial de Gemini y la búsqueda con IA con aplicaciones de Workspace, como Gmail y Drive, y con Google Fotos, con el objetivo de obtener respuestas y resultados más ajustados a sus peticiones.

Por ejemplo, el usuario puede preguntar a la búsqueda con IA por un restaurante para cenar el miércoles después del cine, para lo que la IA podría acceder a la información de las entradas recibidas en Gmail para identificar la ubicación y hacer alguna recomendación en las inmediaciones.

Esta personalización tiene una contrapartida, ya que al igual que ocurre con el resto de servicios de la compañía tecnológica, los datos que se comparten (como la interacción y las búsquedas) se puede utilizar para mejorar los propios servicios, pero también “para personalizar el contenido, incluidos los anuncios”.

Así lo explica Google en una reciente actualización su política de privacidad, con la que pretende aclarar esta posibilidad, en la que matiza que esto depende de los ajustes que tenga configurados el usuario.

En este sentido, para evitar que Google utilice esta integración con la IA para personalizar contenidos y anuncios, puede acudir al apartado ‘Datos y Privacidad’ en los ajustes de su cuenta para modificar los valores establecidos en el subapartado ‘Personalización y actividad’.