Google actualiza los Pixel en España con mejoras para los contactos VIP y novedades en los Pixel Watch

Google ha lanzado la nueva actualización de septiembre para los Pixel en España que incluye varias novedades centradas en la gestión de los contactos frecuentes (VIP) y la optimización de sus relojes inteligentes Pixel Wach con algunas pequeñas mejoras.

El nuevo ‘September Pixel Drop’ de los Pixel trae novedades para los contactos VIP, con opciones ampliadas del ‘widget’ que permiten enviar un texto o llamar a los contactos favoritos con un simple toque, o pasar de uno a otro con una barra o menú flotante, sin tener que abrir la ‘app’ de Teléfono o Mensajes.

Otra de las novedades relacionadas con los VIP son las nuevas insignias de notificación integradas sobre los accesos rápidos para ver rápidamente si se ha recibido un mensaje urgente, o si alguno de los VIP ha dejado un mensaje sin responder.

Asimismo, el ‘Drop’ de los Pixel incluye nuevas protecciones contra estafas. Una de ellas son los avisos integrados directamente en el teclado Gboard para identificar posibles engaños en las aplicaciones de mensajería.

Cuando se procede a responder a un mensaje sospechoso, el teclado mostrará la etiqueta “Likely scam” (“posiblemente un engaño”). “Todo el procesado de esta función ocurre en tiempo real en el dispositivo, lo que mantiene las conversaciones privadas”, afirma Google desde la publicación en su foro de soporte.

Esta protección contra los mensajes estafa está inicialmente disponible solo en Estados Unidos, aunque Google ha anunciado la expansión de la función ‘Scam Detection’ en las notificaciones de las ‘apps’ de mensajería a más regiones, que usa la misma etiqueta de aviso antes de que el usuario las abra.

Esta novedad llega ahora a Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, México, Singapur y el Reino Unido, y en seis nuevos idiomas (árabe, francés, alemán, portugués, japonés y español). Se desconoce cuándo llegará a España.

Por otro lado, y relacionado con el bienestar digital, los Pixel 6 y posteriores se actualizan con una función que se estrenó en los Pixel 11, ‘Pause Point’. Es una función diseñada para reducir el uso no intencionado o compulsivo de aplicaciones al añadir una pausa antes de abrir una ‘app’ para que el usuario considere si realmente quiere entrar en ella.

Además de las novedades de los teléfonos móviles, Google ha actualizado los Pixel Watch con mejoras en la función de levantar la muñeca de ‘Raise to Talk’, con la integración de los gestos de una mano en más aplicaciones y con correcciones de errores generales y de rendimiento.

Asimismo, Google ofrece la opción de personalizar el Pixel con los paquetes de audiolibros de Harry Potter para celebrar el lanzamiento de ‘Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions’ en Audible. De hecho, Google ofrece ahora a los usuarios la prueba gratuita de dos meses de Audible para usuarios de Pixel elegibles, según la disponibilidad en la región.