Google apelará la orden de la UE que exige abrir Android a servicios de IA de terceros y compartir sus datos de búsqueda

Google ha comunicado que apelará la orden interpuesta por la Comisión Europea para abrir su sistema operativo Android a empresas competidoras en el sector de la inteligencia artificial (IA), así como recurrirá tener que abrir su buscador a terceros para facilitar datos de búsqueda a otros proveedores, debido a que pondría en peligro la seguridad de los usuarios.

En julio de este año, la Comisión Europea dio un plazo de doce meses al gigante tecnológico para que abriese las funciones clave de Android a servicios rivales de Inteligencia Artificial (IA) y que antes, a más tardar en enero de 2027, comparta también datos de Google Search con otros motores de búsqueda, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Ahora, Google ha anunciado que va a recurrir estas medidas impuestas por Bruselas ante el Tribunal General de la Unión Europea, dado que afirma que son pautas que pondrían en peligro la seguridad de los usuarios.

Así lo ha compartido el director sénior de competencia de Google, Oliver Bethell, en declaraciones recogidas por el medio Bloomberg, donde ha señalado que se tratan de medidas poco seguras porque los usuarios utilizan el buscador para “plantear sus preguntas más personales”, ya sean preocupaciones médicas o cuestiones sobre relaciones íntimas.

Por tanto, si se obliga a Google a compartir dichas consultas con otras empresas del sector sin las medidas de seguridad adecuadas, “causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios”, ha sentenciado.