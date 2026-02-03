Google bloquea los “trucos” que permitían usar YouTube en segundo plano sin pagar Premium

Google ha actualizado YouTube para bloquear los “trucos” que permitían a los usuarios usar la aplicación en un segundo plano sin pagar la suscripción Premium.

La función de reproducción en segundo plano es una de las ventajas que incorpora la versión de pago del servicio de vídeo en ‘streaming’ en el móvil, así como la reproducción sin anuncios, descargar vídeos para verlos sin conexión o YouTube Music Premium.

No obstante, existían otras vías para acceder a esta característica; los usuarios descubrieron que se podía usar la reproducción en segundo plano a través de un navegador externo como Samsung Internet, Brave o Vivaldi, así como con aplicaciones como YouTube Vanced.

Para evitar que los usuarios puedan usar la función, Google ha decidido bloquear el acceso a los navegadores a esta opción.

“La reproducción en segundo plano es una función exclusiva para los miembros de YouTube Premium. Si bien algunos usuarios no Premium podían acceder a ella anteriormente a través de navegadores web móviles en ciertas situaciones, hemos actualizado la experiencia para garantizar la coherencia en todas nuestras plataformas”, ha confirmado un portavoz de la compañía a Android Authority.