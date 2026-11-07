Google comienza a actualizar Find Hub con alertas que notificarán cuando un dispositivo de rastreo se quede atrás

Google ha comenzado a actualizar su servicio de Find Hub en Android para introducir una alerta de 'Notificar cuando se quede atrás', con la que avisará a los usuarios cuando un dispositivo de rastreo o 'tag' se separe del 'smartphone' del usuario.

Find Hub es la plataforma que ofrece el gigante tecnológico para rastrear y localizar dispositivos, objetos personales, familiares y amigos, dentro del ecosistema de Android, mediante una red de localización global propia.

La compañía ha comenzado a agregar ahora una opción de alerta en Find Hub con la que avisará a los usuarios cuando un dispositivo de rastreo, como el Google Pixel Tag, el SmartTag de Samsung o el moto tag, entre otros, se separe del 'smartphone' con el que esté vinculado.

Se trata de una notificación llamada 'Notify when left behind' (Notificar cuando se quede atrás) y se ha introducido como una opción que se puede activar en la aplicación Find Hub para Android, en el menú de configuración del dispositivo de rastreo en cuestión, tal y como ha recogido 9to5Google.

Por el momento, como ha podido comprobar el medio citado, esta opción de notificación aparece disponible en la configuración de los dispositivos de rastreo Chipolo y moto tag, con la versión 3.1.787-06 de Find Hub para Android. Sin embargo, ha aclarado que no aparece para otro tipo de dispositivos rastreables, como pueden ser los auriculares.

Tal y como lo describe Google, la función está ideada para "recibir una notificación cuando el 'tag' se separa del 'smartphone'". De esta forma, Find Hub avisará en el momento en el que, por ejemplo, el usuario se haya olvidado una mochila con un 'tag' dentro y se aleje de dicha ubicación. Lo que resulta útil para darse cuenta en el momento y volver a recogerlo.

Asimismo, también permite establecer una dirección como excepción. Concretamente, la ubicación del hogar del usuario guardada en la cuenta de Google Maps, para que, cuando el dispositivo 'tag' permanezca en el hogar, Find Hub no envíe una alerta al usuario cada vez que sale de casa.