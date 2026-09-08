Google Fotos reduce a la mitad el tiempo de margen para recuperar imágenes y vídeos eliminados: de 60 a 30 días

Google ha comenzado a reducir el margen de tiempo disponible para recuperar las imágenes y vídeos eliminados en Google Fotos, pasando de 60 a 30 días, por lo que quedarán almacenadas la mitad del tiempo como copia de seguridad.

El servicio de fotos de Google dispone de una opción de copia de seguridad que, cuando se borra una imagen o vídeo, lo mantiene almacenado en la papelera durante un periodo determinado antes de eliminarse definitivamente.

Esta función permite recuperar las fotografías o vídeos eliminados en caso de que finalmente no se quieran perder, dando un espacio de, hasta ahora, 60 días para meditar la decisión. Sin embargo, Google ha decidido recortar este margen a la mitad.

Ahora, los usuarios dispondrán de un periodo de 30 días para recuperar las imágenes y vídeos eliminados en Google Fotos, antes de que se eliminen definitivamente y, por tanto, no puedan restablecerse en el dispositivo.

Así lo ha compartido el gigante tecnológico en su página de soporte, donde ha afirmado que las fotos y vídeos que se borren permanecerán en la papelera durante 30 días. Además, también ha comenzado a notificar el cambio a los usuarios a través de una notificación emergente dentro de la aplicación de Google Fotos, como ha recogido Android Authority.

En dicha notificación se detalla “ahora dispones de 30 días para recuperar los elementos de la papelera”, aunque no ofrece más explicaciones del porqué de esta reducción del margen de recuperación.

Con todo, este cambio en sus pautas de la papelera de Google Fotos se han comenzado a aplicar para todos los usuarios, que deberán que tener en cuenta que ya no disponen de dos meses para arrepentirse y cambiar de opinión respecto a una foto borrada.

Cabe destacar que, para aquellos usuarios que borren imágenes para almacenarlas en la papelera en lugar de que aparezcan en la galería principal de Google Fotos, también pueden archivarlas. Esta otra opción, permite seguir viendo el contenido en los álbumes donde se haya añadido, así como en los resultados de búsqueda y en las carpetas del dispositivo.