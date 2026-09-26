Google Fotos se actualiza con una herramienta que oculta información sensible en las imágenes

Google ha actualizado la ‘app’ Google Fotos con una función que permite ocultar información sensible de las imágenes rápidamente gracias a la nueva herramienta ‘redact pen’, entre otras novedades anunciadas que ya están disponibles en dispositivos Android en todo el mundo.

La tecnológica ha compartido nuevas funciones que ha agregado a la aplicación Google Fotos para mejorar la experiencia de los usuarios, incluida la función ‘Wardrobe’, que ya estaba disponible en Estados Unidos y se ha extendido a más usuarios en Brasil y la India. Esta función actúa como un armario digital, permitiendo catalogar ropa y joyas a partir de las imágenes del usuario, de cara a ayudar a inspirarse en ideas de estilo o para tener un inventario de la ropa.

Así, entre las novedades anunciadas, Google ha destacado la función para ocultar información sensible de cualquier imagen’ Redact pen’, que forma parte de la herramienta de marcado de Google Fotos y permite desde desenfocar una dirección hasta la matrícula de un vehículo, al marcar esa área en la foto y así ocultarla, como ha explicado en un comunicado en su blog.

Además, se han ampliado las posibilidades de la herramienta de marcado al permitir configurar el grosor del lápiz y del marcador para desatar la creatividad a la hora de dibujar en las imágenes, y al incluir nuevas fuentes tipográficas para resaltar los textos que se incluyan.

La herramienta de marcado mejorada con la opción de ocultar contenido sensible ya están disponibles en todo el mundo en Android, al igual que ‘Moods’, una nueva herramienta de filtros ‘vintage’.

Como ha detallado Google en su página de soporte, ‘Moods’ está disponible desde la pestaña ‘Crear’ de Google Fotos y permite aplicar filtros únicos que, según la compañía, se adaptan a las fotografías, con la particularidad de que mezcla varios efectos complementarios para imitar el aspecto de una foto hecha con una cámara antigua.

Google ha presentado otras dos novedades para su aplicación Fotos, que se ha actualizado con 15 nuevas plantillas de Remix en Android e iOS (solo disponibles en países seleccionados y para mayores de 18 años), y con la mejora de Fotos en Gemini Spark, aunque esta última solo para los suscriptores elegibles de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos.