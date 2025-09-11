Google impedirá la instalación de APK en Android

Google impedirá la instalación de aplicaciones en formato APK que no procedan de desarrolladores verificados en los teléfonos Android, una medida que tendrá como excepción la herramienta Android Debug Bridge.

Las aplicaciones para Android que se distribuyan fuera de la Play Store deben estar vinculadas a un desarrollador verificado, una medida que Google anunció en agosto y que pretende reforzar la seguridad del ecosistema de su sistema operativo móvil.

Esta decisión afecta a la instalación de aplicaciones en formato APK de internet, aunque Google mantiene una excepción: la herramienta Android Debug Bridge (ADB), según informan en el medio italiano SmartWorld.

Se trata de una herramienta dirigida a desarrolladores, que permite conectar un teléfono Android a un ordenador, ya sea por cable o de forma inalámbrica, para realizar la instalación. Es un proceso más complejo que simplemente descargar la ‘app’, pues se utilizan líneas de comandos y su finalidad es ayudar a los desarrolladores a probar, modificar y depurar las ‘apps’.

Google considera que este sistema con ADB reduce el riesgo de ‘malware’ ya que deben habilitarse las opciones para desarrolladores y la depuración de USB si la conexión se hace mediante cable.

A ello se une que la verificación del desarrollador ya no se realizará con Play Protect, sino con Android Developer Verifier, que no podrá desactivarse, evitando de esta forma que se pueda acceder a los controles.