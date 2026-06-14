Google pide desestimar la demanda de artistas que le acusan de usar música de YouTube para entrenar su IA Lyria 3

Google ha solicitado la desestimación de una demanda interpuesta artistas que acusan a la compañía de utilizar sin autorización sus canciones publicadas en YouTube para entrenar su modelo de generación de música Lyria 3, alegando que no pueden demostrar que sus obras fueran utilizadas para ese fin y que, aún así, estaría respaldado por sus Términos del Servicio.

Un grupo de artistas independientes interpuso una demanda contra el gigante tecnológico en marzo de este año, acusándolo de utilizar su contenido musical publicado en YouTube ilegalmente para entrenar el modelo de generación de música Lyria 3, lanzado en febrero de 2026 con capacidad para crear pistas musicales de una duración de 30 segundos.

En su demanda, los artistas, compositores y productores independientes indicaron que Google estaba cometiendo una infracción de derechos de autor por utilizar su música sin licencia y que, además, “cuenta con la infraestructura técnica, los recursos financieros y las conexiones con la industria para dejar claros los derechos antes de la formación”.

Ahora, la tecnológica ha presentado un recurso solicitando desestimar la demanda por completo, alegando que el grupo de artistas se basan en una “hipótesis no fundamentada” de que Google se basó en sus obras específicas para entrenar Lyria 3, y que no pueden demostrarlo.

Así lo ha compartido The Verge, que ha tenido acceso al documento de la moción para desestimar el caso, en el que Google asegura que, “incluso aceptando sus acusaciones no comprobadas como hechos, la denuncia no puede mantenerse”.

La compañía también ha reflejado que los demandantes publicaron el contenido en YouTube concediendo tanto a la plataforma como a Google “una amplia licencia para usar el contenido subido”, al aceptar los Términos de Servicio de YouTube, donde se incluye el permiso a este tipo de conductas.

Concretamente, los términos indican que Google dispone de una “licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías, sublicenciable y transferible” para utilizar el contenido subido a YouTube. Esto incluye derecho a “reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al público y representarlo” con el fin de operar, promocionar y mejorar el Servicio.

Por tanto, el argumento de Google se basa en que el grupo de artistas no puede demostrar que sus canciones han sido utilizadas para entrenar a la IA y, aunque pudiera, alega que tienen derecho a utilizar el contenido para estos fines, debido a sus términos del servicio.

Cabe recordar que Google ya ha compartido en ocasiones anteriores que puede utilizar el contenido subido a YouTube para “mejorar la experiencia de los creadores y espectadores en YouTube y Google, incluyendo aprendizaje automático y las aplicaciones de IA”.

Incluso, en junio del pasado año la tecnológica llegó a reconocer que utilizó parte de su catálogo de vídeos de YouTube para entrenar las herramientas de IA de Google Gemini y el generador de vídeos Veo 3, alegando que cumplía “acuerdos específicos” con creadores y empresas de medios.