Huawei acerca la salud cardiovascular a los usuarios con el Whatch D3 y su sistema de tipo airbag para medir la presión

Huawei ha presentado su ‘smartwatch’ enfocado en la salud cardiovascular Huawei Watch D3, que cuenta con un avanzado sistema de monitorización de la presión arterial que funciona como un airbag que se hincha alrededor de la muñeca y se combina con otros indicadores cardiovasculares con los que permite realizar un seguimiento más continuado.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, y bajo el lema “No pierdas el ritmo”, la compañía ha trasladado su objetivo de fomentar una mayor atención al cuidado del corazón con un seguimiento continuo, ya que la presión arterial varía de forma natural a lo largo del día y la noche, influida por factores como la actividad física, el descanso o el estrés.

De hecho, según una encuesta realizada por la propia tecnológica, el 92 por ciento de los usuarios considera que realizar un seguimiento de la presión arterial a lo largo del tiempo resulta más útil que basarse en una sola lectura, mientras que solo el 20 por ciento afirma medirla a diario.

Bajo este foco, Huawei ha diseñado el Watch D3, un ‘smartwatch’ que garantiza una monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas. Esto es gracias a un sistema de airbag mecánico integrado que rodea la muñeca hinchándose para encontrar el pulso y realizar la medición de forma más precisa.

A ello se le suma una tecnología de detección de presión que puede realizar mediciones en distintos momentos del día y obtener información sobre las tendencias diurnas y nocturnas de los usuarios, como ha explicado en un comunicado.

Siguiendo esta línea, el dispositivo cuenta con una etiqueta CE que lo califica como dispositivo médico, e incorpora distintas opciones para el control de la presión arterial, entre ellas mediciones en reposo y registros antes y después del ejercicio.

Con todo, a través del ecosistema Huawei Health, los usuarios pueden consultar posteriormente todos sus registros, así como visualizar análisis de tendencias y disponer de información que “puede servir como referencia en las conversaciones con profesionales sanitarios”.

SALUD CARDIACA EN EL MARCO DEL EJERCICIO FÍSICO

Huawei ha subrayado igualmente la capacidad del Watch D3 para medir la presión arterial antes y después del ejercicio, con lo que ofrece a los usuarios “una referencia adicional sobre los cambios asociados a la actividad física”, lo que resulta útil para los deportistas.

Pero además, el reloj puede realizar mediciones durante el ejercicio deportivo, cumpliendo con la norma internacional ISO 81060-2, es decir, ofreciendo un sistema desarrollado para mantener la precisión de las mediciones incluso cuando la frecuencia cardiaca es más elevada.

Así, más allá de parámetros como la distancia, la duración del ejercicio o las calorías, los usuarios pueden ver información cardiovascular relacionada con su actividad.

OTRAS CAPACIDADES DEL WATCH D3

Además de la monitorización de la presión arterial, el Huawei Watch D3 también ofrece otras herramientas para el seguimiento diario de la salud. Esto incluye funciones ampliadas de Resumen de salud y Análisis de salud, mejoras en el seguimiento del sueño y herramientas adicionales de bienestar orientadas a la salud de la mujer.

Como ha explicado la compañía, esto se debe a que la salud cardiovascular está “estrechamente relacionada” con otros aspectos del bienestar cotidiano, como puede ser el descanso, la actividad física o la recuperación.

DEBUT EN EL CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA

Huawei aprovechó a presentar este nuevo dispositivo en un escaparate internacional como es el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2026, que se celebró en Múnich en agosto sirviendo de espacio para dar a conocer las capacidades de este reloj ante profesionales y expertos en el ámbito cardiovascular.

Junto al reloj, la compañía también dio a conocer la plataforma Terve Research, orientada a impulsar la investigación en salud digital junto a instituciones académicas y médicas, como ya lo anunció en su momento.

Así, se trata de una herramienta diseñada para conectar a los investigadores con usuarios de dispositivos ‘wearables’ de Huawei que hayan otorgado previamente su consentimiento, de cara a facilitar la creación y gestión de estudios, el reclutamiento de participantes y la recopilación de datos de salud procedentes del uso de estos dispositivos.

Esta plataforma está gestionada de forma independiente por el proveedor de tecnología europeo Thryve y permite recopilar datos, por un lado, mediante estudios cerrados, en los que son los investigadores los que seleccionan a los participantes y les proporcionan dispositivos para llevar a cabo los análisis.

Por otro, con estudios abiertos, en los que los propios usuarios de dispositivos ‘wearables’ de Huawei en Europa que cumplan los requisitos pueden optar por participar voluntariamente.