India pone en órbita un gran satélite de telecomunicaciones

India puso en órbita el domingo el satélite de telecomunicaciones más pesado jamás lanzado desde su territorio, un nuevo paso en su ambicioso programa espacial, anunció su agencia espacial (ISRO).

“El aparato (...) se desplegó con éxito en su órbita”, anunció el director de la ISRO, V. Narayanan, entre los aplausos de los científicos y técnicos del centro espacial de Sriharikota, en el este del país.

Con una masa de 4,4 toneladas, el CMS-03, dedicado a telecomunicaciones, fue enviado al espacio gracias al lanzador LVM3-M5, en su primer vuelo.

Este cohete de dos etapas, equipado con dos propulsores auxiliares, es una versión mejorada del que en agosto de 2023 envió a la superficie de la Luna una sonda de diseño indio .

Antes que India, solo Rusia, Estados Unidos y China habían logrado enviar y hacer aterrizar un aparato en el suelo lunar.

El país más poblado del planeta tiene grandes ambiciones en materia de exploración espacial.

Tras colocar una sonda en órbita alrededor de Marte en 2014 y posar un robot en la Luna en 2023, la ISRO quiere enviar a un astronauta en órbita por sus propios medios en 2027.