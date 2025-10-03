Indonesia suspende TikTok por su rechazo a comunicar datos sobre protestas

Indonesia suspendió la licencia de TikTok después de que la plataforma rechazara comunicar datos relacionados con las recientes protestas antigubernamentales, anunció este viernes el Ministerio de Comunicación y Asuntos Numéricos del archipiélago.

Indonesia es el segundo mercado de TikTok, una aplicación para compartir videos que pertenece al grupo chino ByteDance, con más de 100 millones de usuarios.

En un comunicado, el ministerio declaró haber “suspendido temporalmente” la licencia de explotación de la aplicación por no haber proporcionado datos correspondientes a las actividades de su función de transmisión en directo durante las manifestaciones antigubernamentales de agosto.

Inicialmente destinadas a denunciar las desigualdades económicas, las protestas tomaron un cariz violento tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía. Según las ONG, los disturbios se saldaron con diez muertos.

El gobierno, concretamente, pidió datos de tráfico a TikTok, junto con otra información relacionada con la “presunta monetización” de actividades de directo por parte de cuentas sospechosas de realizar apuestas en línea.

El ministerio indicó que TikTok tenía hasta el 23 de septiembre para proporcionar estos datos, pero no lo había hecho.

TikTok, por su parte, subrayó que cumple con la legislación de los mercados en los que opera.