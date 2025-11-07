iPad podrá seguir siendo el centro de control del hogar inteligente de Apple hasta febrero

Apple quiere que los usuarios de su sistema de hogar inteligente Apple Home actualicen a la versión más reciente, y ha dado de plazo hasta febrero para que lo hagan, lo que concede tres meses más de plazo para seguir usando un iPad como centro de control.

La compañía de Cupertino actualizó la arquitectura de su plataforma para el hogar inteligente en abril de 2023, con la que ofrece un mejor rendimiento y mayor fiabilidad en los dispositivos conectados, así como soporte para el estándar Matter.

La actualización a esta nueva arquitectura se habilitó con iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 y watchOS 9.2, y versiones posteriores. Sin embargo, en todo este tiempo ha sido opcional.

Ahora, Apple ha comunicado que el soporte para la versión antigua de Apple Home se eliminará el 10 de febrero de 2026, lo que obliga a los usuarios de su plataforma a actualizar para evitar problemas en el funcionamiento de los dispositivos conectados.

Esta decisión supone también que iPad pierde su posición como centro de control. Aunque puede formar parte del sistema, con la nueva versión no se establece como un centro de visualización con pantalla táctil, a ejemplo del Echo Show de Amazon o el Nest Hub Max de Google.

En su lugar, Apple indica que el centro de control se establece en un dispositivo HomePod o un Apple TV, que habilitan “funciones como el acceso remoto, compartir la casa, las notificaciones, las automatizaciones, el vídeo seguro de HomeKit y la iluminación adaptativa”. Con iPad, los usuarios pueden “conectar y controlar los accesorios domésticos inteligentes”, como explica en la página de Soporte.