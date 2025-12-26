La aplicación de Xbox llega a los televisores inteligentes Fire TV de Amazon para jugar directamente sin consola

Xbox ha extendido la disponibilidad de su aplicación a los televisores de Amazon de la Fire TV 4-Series y la Fire TV Omni QLED Series, de manera que permite jugar a títulos de Game Pass directamente en la TV, sin necesidad de videoconsola a través de Xbox Cloud Gaming.

La compañía ya lanzó esta opción para los dispositivos Fire TV Stick, con las versiones 4K o 4K Max, en julio del pasado año, permitiendo acceder a la biblioteca, transmitir y ejecutar juegos de Xbox gráficamente intensos, como Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield, y Forza Horizon 5, directamente en la TV donde estuviese instalado el Fire TV Stick.

Ahora, Amazon ha anunciado que también ofrecerá juegos de Xbox Game Pass directamente en sus propios televisores inteligentes al estar equipados con la aplicación Xbox, sin necesidad de disponer dispositivos de ‘streaming’ como los Fire TV Stick, tal y como ha explicado en un comunicado en su blog.

Concretamente, la aplicación de Xbox estará integrada inicialmente en los modelos de televisores más recientes de la Fire TV 4-Series y la Fire TV Omni QLED Series, aunque la compañía ha señalado que se expandirá a modelos adicionales.

De esta forma, tal y como lo ha explicado, los usuarios ya pueden acceder directamente a “cientos de títulos” de Xbox Game Pass desde su TV sin consola, aunque necesitarán conectar un mando compatible para jugar, como puede ser el Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense o DualShock 4, entre otras opciones.

Con todo ello, bastará con descargar la aplicación de Xbox en la tienda de aplicaciones Amazon Appstore para instalarla en el televisor inteligente Fire TV. Tras ello, se deberá iniciar sesión con la cuenta de Microsoft utilizada para Xbox. Como resultado, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y Game Pass Essential “tendrán acceso instantáneo para reproducir y jugar a una biblioteca en constante expansión de juegos jugables en la nube”.

Además, Amazon también ha señalado que, con la integración de su asistente renovado Alexa+, los usuarios tienen más fácil acceder a sus juegos favoritos de Xbox, mediante comandos de voz.

Con todo ello, esta expansión se ha comenzado a poner a disposición de los usuarios en 29 países, y continúan ampliando la disponibilidad de Xbox a nivel internacional, habiendo lanzado recientemente en India y Brasil.