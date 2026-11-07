La app XBOX para PC se renueva con un inicio hasta un 60% más rápido y mejoras en la búsqueda de juegos

Microsoft ha anunciado que la nueva aplicación actualizada de XBOX para PC, que se inicia hasta un 60 por ciento más rápido y hace más fácil encontrar juegos, conectar con amigos y echar una partida rápida.

La nueva versión de la app de XBOX y las mejoras que va a recibir la versión web, ya están disponibles para los participantes del programa Insider, además de las actualizaciones para las aplicaciones de juegos en la nube de XBOX en televisores y visores de realidad virtual compatibles.

La actualización de XBOX PC se divide en cinco áreas de mejora, como ha señalado la compañía en su blog. La primera es una 'app' más rápida y con mejor capacidad de respuesta, ya que se inicia hasta un 60 por ciento más rápido, las páginas de Inicio, Tienda y Game Pass cargan hasta un 50 por ciento más rápido y las ventanas se abren hasta un 65 por ciento más rápido.

La biblioteca de juegos se ha actualizado con una navegación más simple, filtros actualizados y nuevas formas de organizar los juegos para que el usuario se mueva más fácilmente a través de su colección de juegos.

Las funciones sociales de XBOX PC ahora se integran en la navegación principal. Es decir, que las conexiones del usuario aparecerán en primer término para saber a qué están jugando, iniciar una conversación rápidamente o entrar en un grupo de chat.

Las otras dos áreas en las que se ha mejorado la 'app' son la búsqueda, con la posibilidad de buscar en más secciones de XBOX desde un solo lugar y resultados que incluyen tanto juegos como personas, y lo que es la interfaz en sí misma, con un aspecto más limpio y renovado en las tarjetas de juego, la página de Inicio, la configuración y las animaciones.

Además de las mejoras en la 'app' para PC, en las próximas semanas se actualizará la versión web con una nueva pestaña de biblioteca de juegos en la nube, independientemente de si se tienen en propiedad o si se accede a ellos a través de XBOX Game Pass, y que permite filtrarlos por jugados recientemente, género o tipo de control.

El modo escritorio hace un mejor uso del espacio en pantallas de mayores dimensiones y PC, y en la personalización, además de elegir entre el modo claro y oscuro, habrá disponibles cinco opciones de alto contraste.

Las aplicaciones de XBOX de juego en la nube también comienzan a actualizarse en los televisores y los dispositivos de realidad virtual, sobre todo para optimizar la experiencia según la pantalla que use el usuario, además de facilitar el inicio de una partida y saber a qué juegos se puede jugar.