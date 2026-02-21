La cumbre de la IA en India terminó pero aún no se publicó ninguna declaración final

La declaración de los dirigentes políticos sobre cómo regular el uso de la inteligencia artificial todavía no había sido publicada este sábado por la tarde, un día después de que terminara una cumbre sobre la IA en Nueva Delhi.

Ni los organizadores de la cumbre ni el Ministerio indio de Tecnologías de la Información respondieron a las preguntas de AFP al respecto.

El viernes, Ashwini Vaishnaw, ministro indio de Tecnologías de la Información, indicó que la declaración común ya tenía más de 70 signatarios, pero que esperaba que el documento acabase contando con más de 80 firmas.

“Existe un amplio consenso sobre la declaración. Simplemente estamos intentando maximizar el número” de firmantes, afirmó, sin aportar más detalles.

Decenas de delegaciones de todo el mundo se dieron cita esta semana en la capital de India para discutir sobre cómo regular esa tecnología, en pleno auge, en la Cumbre sobre el Impacto de la IA.

Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó la puesta en marcha de una comisión de científicos para hacer del “control humano” de la IA una “realidad técnica”.

En cambio, Estados Unidos rechazó “totalmente” el viernes cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial, afirmó el asesor de la Casa Blanca en ciencia y tecnología, Michael Kratsios.

En la edición de 2025 de esa cumbre, celebrada en París, Estados Unidos no firmó la declaración final.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró el jueves que esa tecnología requería urgentemente una regulación.

Expertos del sector explicaron que, dado el gran número de temas tratados en Nueva Delhi y lo difusos que fueron los documentos publicados después de las tres últimas cumbres, es poco probable que se adopten medidas concretas.

Washington publicó el viernes una declaración conjunta con India, en la que se afirma que ambos países prevén adoptar un enfoque global “favorable al espíritu empresarial y la innovación”.