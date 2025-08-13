La mayor central nuclear de Francia reanuda su actividad paralizada por las medusas

La mayor central nuclear de Francia y de Europa Occidental reanudó este miércoles sus actividades, después que la presencia masiva de medusas la paralizara completamente a inicios de semana, indicó el grupo energético EDF.

La central de Gravelines, en el norte de Francia, cuenta con seis reactores: cuatro se detuvieron automáticamente entre el domingo por la noche y el lunes por la presencia de medusas, y dos ya estaban fuera de servicio por mantenimiento.

"El reactor nº6 volvió a funcionar esta mañana a las 07H30", indicó a AFP una vocera de EDF, quien precisó que se prevé la reactivación de las unidades número 2, 3 y 4 "en los próximos días".

Los reactores se detuvieron automáticamente por las numerosas medusas varadas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo de agua de mar utilizadas para enfriarlos, un incidente poco común.

La proliferación de estos animales marinos se debe a varios factores, entre ellos el calentamiento de los océanos y la sobrepesca, que elimina algunos de sus depredadores directos como el atún.

El grupo energético ya enfrentó esta situación en los años 1990. Casos similares se han producido, especialmente en los años 2010, en Estados Unidos, Escocia, Suecia o Japón.

Gravelines, la central nuclear con más potencia de Europa Occidental, cuenta con seis reactores de 900 MW y debería albergar dos reactores EPR2, de 1.600 MW cada uno, a partir de 2040.

La energía nuclear es la primera fuente de producción eléctrica de Francia: un 65% del mix energético en 2024, según la operadora de la red eléctrica RTE.