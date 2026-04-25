La startup canadiense de IA Cohere adquiere la alemana Aleph Alpha

La startup canadiense de inteligencia artificial Cohere va a adquirir a su homóloga alemana Aleph Alpha para dar lugar a una empresa destinada a crear sistemas de IA “soberanos”, anunció el viernes el gobierno alemán.

Este anuncio tiene lugar en momentos en que los países occidentales buscan reducir su dependencia de los grandes grupos tecnológicos estadounidenses.

“Lo que está surgiendo aquí es un proveedor globalmente competitivo e integrado verticalmente, que responde a las exigencias de soberanía de los datos y a los estándares de seguridad más estrictos”, declaró el ministro de Digitalización, Karsten Wildberger, durante una conferencia de prensa en Berlín.

En el enfoque de la llamada IA soberana, los Estados mantienen cierto control estratégico sobre su uso.

Esta adquisición crea una empresa binacional, tanto alemana como canadiense, y Alemania pasa a ser la segunda sede mundial del grupo.

Al invertir en investigación, Cohere “se convertió en una de las muy pocas empresas líderes punteras de IA no estadounidenses ni chinas”, subrayó Evan Solomon, ministro canadiense de Inteligencia Artificial, quien viajó a Berlín para la ocasión.

El mercado de la IA experimentó un crecimiento vertiginoso desde 2022. Está dominado por gigantes estadounidenses como OpenAI, que desarrolló el agente conversacional ChatGPT, o la empresa china DeepSeek.

Ni los ministros ni los empresarios comunicaron el monto de la transacción durante la rueda de prensa, pero el diario Financial Times -citando fuentes cercanas a las compañías- estima la valoración de la nueva empresa conjunta en 20.000 millones de dólares.

En el ámbito de la IA, “el panorama global se está consolidando rápidamente y debemos asegurarnos de que el poder no se concentre en manos de unos pocos actores dominantes”, afirmó Solomon, insistiendo en la importancia de las “cuestiones de seguridad y soberanía”.

También presente en Berlín, el cofundador y director ejecutivo de Cohere, Aidan Gomez, subrayó que “las organizaciones nunca deberían tener que renunciar al control de su propia infraestructura de IA”.

Al igual que Aleph Alpha, Cohere desarrolla modelos de lenguaje capaces de comprender y generar texto.

El motor financiero de la operación es el Grupo Schwarz, propietario de las cadenas de supermercados Lidl y Kaufland, que invertirá 585 millones de dólares y aportará la infraestructura en la nube del proyecto.