Las nuevas gafas de Meta ‘Project Phoenix’

El proyecto de gafas de realidad mixta de Meta, conocido por el nombre en clave ‘Project Phoenix’, ha aparecido en el paquete de actualización de Horizon OS, donde han dejado ver detalles de su diseño a pocos días de que comience Meta Connect 2026, el evento del año de la tecnológica.

Meta trabaja en un nuevo dispositivo de realidad mixta que se queda a medio camino entre las Meta Quest Pro, por una experiencia similar en sus capacidades técnicas, y las gafas Ray-Ban de Inteligencia Artificial (IA), en lo que respecta a un factor de forma más compacto.

Este nuevo dispositivo se conoce como ‘Project Phoenix’ y las primeras imágenes de su diseño han aparecido en la actualización de la aplicación HorizonOS Prescription Lens, que ayuda a configurar lentes graduadas en las gafas de Meta.

Como explica el medio especializado en realidad virtual UploadVR, aparecen detalles del diseño en una imagen que muestra cómo se montan las lentes de prescripción y un sensor que aparece en el lateral, mientras que en otra toma con un código QR para escanear se aprecia un cable que sale de los auriculares, sin saber realmente su función.

Aunque en la imagen no explica el funcionamiento del cable, informaciones anteriores sobre las gafas ‘Project Phoenix’ indicaron que serviría para conectar las gafas a una batería externa que alimenta el dispositivo.

Otro de los detalles que emergen de las imágenes filtradas es que las gafas de Meta contarían con varias cámaras, unas orientadas hacia afuera y otras en las patillas.

Aunque no está confirmado, esta filtración por parte de Meta puede estar anticipando una de las novedades que la compañía anunciará en Meta Connect 2026, el evento en el que la tecnológica suele presentar nuevos productos de IA y para el metaverso, y que este año se celebrará los días 23 y 24 de septiembre.