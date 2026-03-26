Los creadores podrán añadir enlaces de compra directa en los ‘reels’ de Facebook e Instagram

Los ‘reels’ en Facebook e Instagram podrán incorporar enlaces de compra para hasta 30 productos, una novedad con la que los creadores de contenidos podrán monetizar sus colaboraciones con marcas.

La compañía tecnológica quiere que los creadores de contenido puedan ganar más con las recomendaciones de producto que hacen, y para ello, ha anunciados los enlaces de compra directa para los ‘reels’ en el marco de la conferencia Shoptalk 2026.

Esta novedad permitirá a los creadores añadir enlaces de compra directa a los vídeos ‘reels’ que publiquen en Instagram y Facebook, aunque en esta última estarán limitados a productos del nuevo programa de socios afiliados de confianza.

Los enlaces llevarán a los seguidores directamente a la página de compra del producto que les ha gustado, lo que permitirá a los creadores ganar una comisión con cada venta. Al menos en Instagram, cada ‘reel’ podrá incluir hasta 30 enlaces de productos individuales.

Los enlaces de compra directa en los ‘reels’ ha empezado a desplegarse en Estados Unidos, Brasil, India, Indonesa y Tailandia, con la intención de extenderlos a más países próximamente.

En la misma conferencia, Meta ha compartido sus planes para utilizar la inteligencia artificial generativa para impulsar las ventas desde sus redes sociales. Esta tecnología se utilizará en una nueva experiencia que resumirá las reseñas hechas por los consumidores para los potenciales compradores no tengan que leerlas todas antes de hacer su compra.

La nueva experiencia introducirá aparecerá cuando los usuarios cliquen en un anuncio o una página web abierta desde Facebook o Instagram, y se lanzará primero en pruebas, como informan en TechCrunch.

En la app de las plataformas de Meta, la característica ofrecerá también información sobre la marca, recomendaciones de productos y descuentos o promociones, e incluso incluirá un botón para añadir el producto al carrito de compra, gracias a la integración de proveedores de sistemas de pago como Stripe y PayPal.