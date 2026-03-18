Los eurodiputados quieren prohibir la creación de imágenes sexuales falsas generadas por IA

Después del impulso dado por los Estados miembros de la Unión Europea, eurodiputados quieren prohibir en todo el bloque los servicios de inteligencia artificial que permiten "desnudar" a personas sin su consentimiento.

El texto, adoptado este miércoles en comisión, tiene por objeto "prohibir las aplicaciones que permiten 'desnudar' a las personas sin su consentimiento, que han provocado mucho sufrimiento en beneficio de unos pocos", subrayó el eurodiputado irlandés Michael McNamara (Renew, centro), uno de los encargados de la iniciativa.

"Es una gran victoria, especialmente para las mujeres y los niños en Europa", celebró la eurodiputada neerlandesa Kim van Sparrentak (Verdes).

El texto, que es una enmienda a la legislación europea en materia de IA, fue aprobado el miércoles por las comisiones de libertades civiles y de mercado interno del Parlamento Europeo.

Su objetivo es establecer una nueva prohibición de los sistemas que permiten a los usuarios "desnudar" a adultos o menores, y que "utilizan la IA para crear o manipular imágenes sexualmente explícitas o íntimas que se asemejan a una persona real identificable, sin el consentimiento de dicha persona", según un comunicado del Parlamento.

La enmienda será sometida a votación de todos los eurodiputados en sesión plenaria el 26 de marzo. Si se aprueba, el Parlamento y los países miembros de la UE deberán negociar una redacción similar para que la medida pueda entrar en vigor.

El viernes, los representantes en Bruselas de los 27 países del bloque aprobaron una propuesta de enmienda franco‑española que también pretende prohibir "los servicios de IA destinados a la generación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas, o pornografía infantil".

Esta iniciativa se produce tras la introducción hace unos meses de una funcionalidad en Grok, el asistente de inteligencia artificial creado por la empresa de Elon Musk, que permite a los usuarios crear imágenes de personas simulando desnudez a partir de fotos reales, lo que provocó indignación en muchos países y dio lugar a una investigación de la UE.

Ante el escándalo, xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, restringió a mediados de enero la generación de imágenes por parte de Grok únicamente a sus suscriptores de pago, y aseguró que bloqueaba la creación de imágenes sexualizadas "en aquellas jurisdicciones en las que es ilegal".