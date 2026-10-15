Los suscriptores de Google AI Plus perderán el acceso a los modelos Gemini Pro a partir de noviembre

Google ha anunciado que su suscripción Google AI Plus dejará de dar acceso a los modelos avanzados, quedándose solo con los modelos Flash, que sirven principalmente para tareas rápidas.

En un correo que la compañía ha enviado a sus usuarios, la compañía informa de que desde el 13 de noviembre los suscriptores de Google AI Plus ya no tendrán la oportunidad de usar los modelos Gemini Pro, lo másavanzados y diseñados para tareas complejas que requieren razonamiento profundo.

“Seguirás teniendo acceso a nuestro último modelo Flash-Lite y a Flash, diseñados para ofrecer velocidad e inteligencia”, señala Google en su comunicado, para a continuación subrayar que el usuario podrá continuar las conversaciones que mantuvo con el modelo Pro “usando otro modelo”.

Tras la disponibilidad de Gemini 4 Argon desde este miércoles, la tecnológica ha limitado la suscripción Google AI Plus a los dos modelos Flash, mientras que el pago de 21,99 euros de Google AI Pro abre la puerta al uso de su nuevo modelo de frontera, que se sitúa en rendimiento a la par de GPT-6 Astra de OpenAI y Claude Opus 5.5 de Anthropic.

La nueva estrategia de Google en sus planes de suscripción supone una brecha de rendimiento entre ambos planes para el usuario que sopese si pagar menos por Google AI Plus, o finalmente decida pasar a Google AI Pro, que cuenta con Gemini 4 Argon. No obstante, el plan gratuito sigue dando acceso a Flash-lite, y las suscripciones siguen contando con los extras de almacenamiento en la nube, YouTube Premium y más.