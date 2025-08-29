Meloni condena gran escándalo por difusión de fotos robadas de mujeres en páginas italianas

La primera ministra italiana Giorgia Meloni instó el viernes a las mujeres a denunciar inmediatamente a quienes compartan en línea fotos íntimas sin su consentimiento, tras convertirse ella misma en víctima de esta práctica.

"Estoy asqueada por lo que pasó", dijo Meloni al diario Il Corriere della Sera en medio de un gran escándalo por el descubrimiento de fotos manipuladas de varias mujeres -entre las que figuran ella misma y la líder opositora Elly Schlein- en una página web pornográfica.

Las imágenes, desde fotografías en mítines políticos hasta fotos vacacionales robadas de cuentas personales en redes sociales, fueron alteradas para destacar o sexualizar partes del cuerpo de las víctimas.

Las fotos fueron publicadas en un foro en línea llamado Phica -un juego de palabras con un término vulgar para referirse a la vagina en italiano-, que tenía más de 700.000 suscriptores antes de cerrar el jueves, culpando a los usuarios de violar sus normas.

Otro escándalo parecido estalló la semana pasada cuando se reveló la existencia de un grupo italiano de Facebook, ahora clausurado, llamado "Mi esposa", donde hombres publicaban fotos de sus esposas y hacían comentarios vulgares, sexistas y violentos.

"Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas", declaró Meloni.

"Es desalentador comprobar que en 2025 todavía hay quienes consideran normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y atacarla con insultos sexistas y vulgares, escondiéndose detrás del anonimato o un teclado", añadió la primera ministra.

- Cultura de la violación -

Meloni, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Italia, indicó que los responsables de los robos y manipulación deben ser identificados y castigados "con la máxima severidad" lo antes posible.

"El contenido que se considera inofensivo puede, en las manos equivocadas, convertirse en un arma terrible, y todos debemos ser conscientes de esto", afirmó.

"La mejor defensa que tenemos para protegernos y proteger a quienes nos rodean" es "denunciar inmediatamente" estos delitos, declaró, dirigiéndose a las víctimas.

Schlein, por su parte, dijo que las publicaciones son parte de una "cultura de la violación" que no solo está "normalizada y justificada en línea", sino que es amplificada por canales específicos utilizados para "la expresión de los peores impulsos".

Phica existe desde 2005 y se mantuvo abierto a pesar de numerosas denuncias ante la policía a lo largo de los años, según el diario digital Post.

Este medio indicó que el sitio organizaba actividades denominadas "cum tributes" (homenajes de semen), para que los hombres subieran fotos probando que se habían masturbado con imágenes de sus esposas o de las parejas de otros usuarios.

Una víctima, Mary Galati, dijo que descubrió que había imágenes suyas en el sitio en 2023 y para investigar más tuvo que crear una cuenta con los documentos de identidad de su padre porque Phica solo aceptaba usuarios hombres.

El sitio era "un infierno", según Post, que citó a Galati diciendo que en el mismo "esposos compartían fotos de sus esposas (y) hombres exponían a sus parejas o familiares".

"Incluso padres subían fotos de sus hijas muy pequeñas -niñas de cuatro o cinco años- siendo sexualizadas. Fotos de sus pies, de sus cuerpos, acompañadas de comentarios sexistas y pedófilos", agregó la publicación.

La ministra de Igualdad, Eugenia Roccella, indicó que el gobierno estaba trabajando en reformas culturales para combatir la "barbarie del tercer milenio", mientras que defensores de los derechos de las mujeres anunciaron una posible demanda colectiva contra el sitio.