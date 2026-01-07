Meta presenta un teleprompter personal para las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band

Meta ha presentado las nuevas funciones de sus dispositivos con inteligencia articifial (IA), las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band, lanzados el pasado año, que permiten contar con un teleprompter personal y enviar mensajes escritos con la tecnología electromiografía (EMG).

La compañía ha anunciado las últimas novedades de cara al evento tecnológico CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), que se celebra esta semana hasta el próximo 9 de enero.

Estas actualizaciones llegan con el fin de hacer una experiencia “más útil, fluida y vanguardista” para los usuarios, según ha explicado Meta en un comunicado. Entre estas funciones se encuentran un teleprompter personal o la posibilidad de enviar mensajes escritos a mano en cualquier superficie.

La compañía ha aprovechado este anuncio para informar de que la comercialización de Meta Ray-Ban Display se centrará en Estados Unidos al contar con un “inventario extremadamente limitado”. Esto significa que ha pausado el lanzamiento internacional planificado para Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

TELEPROMPTER PERSONAL

Esta semana se ha llevado a cabo el lanzamiento de una nueva fase de esta función, que permite al usuario presentar o grabar desde sus propias gafas inteligentes, sin necesitar un guion físico o el teléfono móvil. De esta forma, las notas y apuntes quedan a la vista del usuario mediante un sistema más discreto.

Dicho teleprompter está integrado en la pantalla de las gafas Meta Ray-Ban Display, con tarjetas de texto personalizables y una navegación sencilla con la pulsera Meta Neural Band para que el usuario pueda avanzar a su propio ritmo.

Para utilizar el teleprompter en las gafas Meta Ray-Ban Display, habría que copiar y pegar las notas desde el telefóno, ya sea desde la aplicación de notas, Google Docs o Meta AI.

MENSAJES ESCRITOS A MANO

Ahora es posible enviar mensajes en WhatsApp y Messenger escribiendo con el dedo en cualquier superficie, gracias a la pulsera Meta Neural Band. La gafas transcriben el movimiento del dedo al instante y sugerirán respuestas al usuario. De esta forma, se puede enviar mensajes sin necesitar tener a mano el teléfono móvil.

La función ya está disponible el acceso anticipado, aunque limitada a Estados Unidos y en inglés únicamente.

AMPLIACIÓN DE LA NAVEGACIÓN PEATONAL

La función de navegación peatonal con Meta Ray-Ban Display ha pasado de estar disponible en 28 ciudades a 32, incluyendo los lanzamientos en Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, todas ellas en Estados Unidos.

COLABORACIONES

Meta se ha asociado con Garmin para desarrollar controles automovilísticos de última generación a través de la Meta Neural Band, en los que los pasajeros pueden navegar entre aplicaciones pellizcando con sus manos para iniciarla gracias a la tecnología de electromiografía.

“Estamos entusiasmados con todas las posibilidades que EMG puede ofrecer como futura plataforma de entrada con el paso del tiempo”, ha explicado Alex Himel, vicepresidente de Wearables de Meta.

Además, Meta se ha asociado con la Universidad de Utah para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad limitada en las manos gracias a su pulsera inteligente.

El proyecto evaluará cómo la la Meta Neural Band puede medir las pulsaciones eléctricas en los músculos de la muñeca y traducirlos en señales digitales.

La colaboración también contempla el diseño de gestos personalizados para controlar otros dispositivos domésticos, como altavoces inteligentes o persianas.