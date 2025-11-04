Microsoft Edge permite guardar y sincronizar las ‘passkeys’ en Windows

El gestor de contraseñas del navegador Edge de Microsoft ya admite el almacenamiento de las claves de acceso o ‘passkeys’, cuyo uso se puede sincronizar entre dispositivos con Windows.

La versión Edge 142 para Windows ha introducido el soporte para las ‘passkeys’, de tal forma que cualquier usuario con una cuenta de Microsoft puede crear y guardar esta forma de iniciar sesión, que solo requiere que el usuario se autentique con el rostro, la huella dactilar o un código PIN.

Las claves de acceso buscan sustituir a las contraseñas, que se han convertido en un elemento de seguridad fácilmente explotable. Para ello, se utiliza el estándar Fast IDentity Online 2 (FIDO2), que asegura el inicio de sesión con una clave criptográfica.

Esta clave es pública en la web y privada en la cuenta de usuario (como la cuenta de Microsoft), lo que hace que en caso de que la web sufra una brecha de seguridad, la cuenta seguirá estando a salvo. Además, las claves de acceso no únicas y no pueden adivinarse, lo que hace que sean resistencias a ataques de ‘phishing’, como informa Microsoft en el blog de Windows.

El soporte para las ‘passkeys’ en el gestor de contraseñas de Edge es por el momento compatible solo con Windows, y se sincroniza entre equipos con este sistema operativo. Pero Microsoft espera llevar a más plataformas.