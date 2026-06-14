Microsoft Edge tendrá actualizaciones más rápidas con un ciclo de lanzamiento quincenal en lugar de mensual

Microsoft ha anunciado que su navegador Edge adoptará un ciclo de lanzamiento quincenal a partir de la versión Edge 152, de cara a ofrecer nuevas funciones y mejoras a los usuarios más rápido, dado que ya no tendrán que esperara un mes entero para la próxima actualización.

Habitualmente, la tecnológica lanza actualizaciones para su navegador una vez al mes, en las que incluye tanto nuevas funciones, como mejoras para el servicio y correcciones de errores. Sin embargo, la compañía ha trasladado su intención de ofrecer un flujo más constante de innovación.

Para ello, Microsoft ha anunciado que Edge adoptará un ciclo de lanzamiento quincenal a partir de Microsoft Edge 152, en la versión estable disponible el 27 de agosto. De esta forma, pretende ofrecer un mejor servicio para los equipos que prefieran un flujo constante de nuevas funcionalidades, para “implementarlas cuanto antes”.

Así lo ha detallado en un comunicado en su blog, donde ha matizado que la versión estable extendida recibirá actualizaciones cada cuatro versiones (por ejemplo, 156, 160, 164). Como ha especificado, el intervalo entre las actualizaciones de la versión estable extendida se mantiene en ocho semanas.

No obstante, para las organizaciones que prefieran un ritmo más pausado y no requieran actualizaciones tan seguidas, la tecnológica ha detallado que continúan disponiendo de la opción Extended Stable que, presentada en 2021, ofrece un ritmo más prolongado para las actualizaciones.

Por su parte, para los clientes finales, ha explicado que estas actualizaciones más continuas en la versión estable se traducirán en cambios “más pequeños y constantes”, ya que cada lanzamiento incluirá “aproximadamente la mitad de contenido nuevo que antes”, pero con una frecuencia dos veces mayor. Por ejemplo, recibirán mejoras de seguridad más rápidamente.