Microsoft valora una escisión de Xbox para hacerla más rentable, según The Information

Microsoft ha aprovechado la nueva directiva de Xbox para valorar una escisión de la división de videojuegos con el objetivo de hacerla más rentable, al tiempo que pretende impulsar franquicias emblemáticas como Halo y Fallout.

Desde que Asha Sharma asumiera el puesto de directora ejecutiva de Xbox en febrero, la firma de videojuegos está inmersa en cambios que buscan hacerla rentable, tras la estrategia basada en el juego en nube desarrollada por Phil Spencer.

A la bajada de precios de los planes de suscripción de Game Pass, la apuesta por los juegos exclusivos con los nuevos Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution y la revisión del desarrollo de la consola de siguiente generación, Project Helix, por la escasez de memorias, ahora se suma una reestructuración que, además de preparar una ola de despidos, podría suponer la escisión de Xbox de Microsoft.

Según informan en The Information, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y Asha Sharma se han reunido para plantear el futuro de Xbox, con el objetivo de hacer que esta división sea más sostenible y no descartan escindirla en una empresa independiente, aunque también barajan convertirla en una filial.

Estas ideas no se han materializado todavía en una decisión concreta. No obstante, la reestructuración también afectará al ecosistema de estudios, ya que consideran que tienen actualmente demasiados y que no han sabido gestionar la financiación de determinadas franquicias con el rendimiento que han tenido en el mercado.

Al respecto, y según The Information, Sharma ha recibido luz verde para invertir en franquicias clásicas como Halo y Fallout, que no reciben un nuevo videojuego principal desde 2021 y 2015, respectivamente, pero se espera que esto se haga en detrimento los estudios más pequeños.