Moonshot AI publica los pesos abiertos de Kimi K3.1 Pro: roza a Opus 5.5 y supera a GPT-6 Astra en codificación

Moonshot AI ha anunciado la disponibilidad de los pesos abiertos de Kimi K3.1 Pro, su primer modelo de la serie K3.1 y el más capaz de pesos abiertos de clase 3T con un millón de ‘tokens’ de ventana de contexto, y que destaca en codificación, creación de 3D, investigación financiera y otras capacidades agénticas.

El laboratorio de IA con sede en Pekín (China) ha anunciado en su cuenta de X (antes Twitter) que los pesos abiertos de Kimi K3.1 Pro ya están disponibles desde este miércoles en Hugging Face tras haberlo lanzado en su API el 23 de octubre, y ha cerrado el anuncio con un escueto “seguiremos avanzando en la inteligencia abierta”.

Kimi K3.1 Pro se caracteriza por utilizar una arquitectura de mezcla de expertos (MoE, por sus siglas en inglés) con unos 2,8 billones de parámetros totales y 104.000 millones activos, además de su capacidad multimodal al aceptar tanto texto como imagen y vídeo como entrada.

La llegada de los pesos abiertos fue la promesa de Moonshot en el anuncio de octubre, lo que abre la puerta a que cualquier organización pueda utilizarlo de forma local, y más si cabe cuando es un modelo que, según la compañía, se equipara a los propietarios más potentes en ‘benchmarks’ de codificación, agentes y conocimiento.

Eso sí, Moonshot ha retirado de su entrenamiento los datos de ciberseguridad para limitar su uso con fines maliciosas. De hecho, la compañía mantiene que su capacidad en este ámbito queda por debajo de los modelos propietarios más avanzados y lo que habría alcanzado sin estas medidas (la versión final resuelve el 81 % de los problemas de xdev-bench-hard, frente al 90,5 % de los problemas del modelo sin restricciones).

Además de destacar en codificación, según la propia compañía, obtiene un 65,7 % en Terminal-Bench 4.0 en sus propias pruebas para quedarse a muy poco de Claude Opus 5.5 de Anthropic con 66,4 % y superar a GPT-6 Astra con 58,2 % y Gemini 4 Argon con 57,4 %.

Hay otros dos puntos en los que destaca, como el modelado 3D paramétrico en Blender y CAD (queda tercero en BenchCAD con 92,7%, por detrás de Opus 5.5 y Astra), y al haberse reducido sus alucinaciones en un 65 %, rinde mejor en tareas relacionadas con las finanzas.

Entrando en detalles sobre las pruebas que lidera, en conocimiento y razonamiento (Humanity’s Last Exam, con herramientas) con un 70 %, queda por delante de Opus 5.5 (67,7 %), Fable 5.1 (65,6 %) y GPT-6 Astra (57,2 %), mientras que en tareas de agente (Agents’ Last Exam) con un 43,2 % supera por poco a Opus 5.5 (42,6 %) y Astra (41,8 %).

Las otras tres son análisis de documentos financieros (OfficeQA Pro v2) con 64,4 %, frente al 62,2 % de Opus 5.5 y el 54,4 % de Astra; comprensión de documentos PDF (GDP.pdf) con 34,6 % para superar a Astra (34,2 %) y Opus 5.5 (30,6 %); y en razonamiento visual (ZeroBench) con 63 %, mientras que Opus 5.5 se queda en 61 % y Astra en 58 %.

Por otro lado, la presentación de Kimi K3.1 Pro vino de la mano del lanzamiento de K3.1 Pro Highspeed, con la misma capacidad en rendimiento y una velocidad de salida de dos a tres veces mayor.

Además de estar disponible en pesos abiertos con una licencia propia, que sí que permite usar, modificar, ajustar y redistribuir el modelo, Kimi K3.1 Pro se puede usar desde kimi.ai, la app de Kimi, Kimi Work, Kimi Code y la API. Asimismo, tiene un precio en la API de 2 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada y 10 dólares por millón de salida, lo que supone un tercio menos que K3 y le distancia de los modelos propietarios de OpenAI, Google y Anthropic en coste.

No obstante, Moonshot sí que pone dos condiciones a la licencia gratuita de Kimi. Si una empresa lo ofrece a terceros como servicio y factura más de 20 millones de dólares al año, ha de firmar un acuerdo específico con el laboratorio de IA, y los productos con más de 100 millones de usuarios mensuales, o más de 20 millones de dólares de ingresos al mes, tienen la obligación de indicar el nombre “Kimi K3.1-Pro” en su interfaz.