Mucha inteligencia artificial en las 10 extensiones de Chrome favoritas de Google de 2025

Monica, Quillbot y Bluedot son tres de las extensiones para el navegador Chrome que Google ha destacado como sus favoritas del año, que tienen en común un fuerte uso de la inteligencia artificial (IA) para acompañar al usuario y automatizar alguna tarea.

Google ha seleccionado las que considera que son las diez extensiones para Chrome para destacadas del año, con las que “los desarrolladores encontraron nuevas formas de integrar la IA en nuestros flujos de trabajo de navegación diarios”, como ha indicado en su blog.

Cuatro de ellas se presentan como compañeros de navegación. Monica y Sider permiten a los usuarios chatear con archivos PDF, resumir páginas web y redactar borradores de contenido sin interrumpir el flujo.

Por su parte, HARPA AI combina IA con automatización web para rastrear cambios en los precios y monitorizar cambios en datos, mientras que Quillbot aparece como compañero de escritura, para obtener un resultado más pulido y profesional.

Entre las que automatizan tareas se encuentran Fireflies.ai y Bluedot, que graban, transcriben y resumen de manera automática las reuniones virtuales; QuestionAI, que actúa como un tutor personal, que explica temas complejos; y eJOY, que ayuda a dominiar nuevo vocabulario de otro idioma mientras se navega.

El listado también incluye las herramientas de edición de Adobe Photoshop y Phia. Este último actúa como un asistente personal de compras, con la capacidad para encontrar el mejor precio.