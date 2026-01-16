OpenAI avanza hacia los dispositivos de robótica e IA con propuestas de asociación a empresas fabricantes en EEUU

OpenAI ha lanzado propuestas de asociación a distintas empresas fabricantes de componentes en Estados Unidos, de cara a avanzar en sus objetivos de producción de sus propios dispositivos de robótica e inteligencia artificial (IA), para una expansión de su oferta de servicios en los próximos años.

La compañía continúa trabajando en su objetivo de introducir dispositivos de ‘hardware’ propios impulsados por IA en su catálogo, para lo que está trabajando en configurar de una cadena de suministro de ‘hardware’ de la mano de empresas fabricantes estadounidenses.

Concretamente, OpenAI ha publicado una solicitud de propuestas a distintas empresas que fabrican diversos componentes para ‘hardware’, incluyendo componentes de silicio para chips, motores, material de embalaje y equipos para la refrigeración de centros de datos, entre otras.

Así, la compañía pretende encontrar socios para la fabricación de sus propios dispositivos de cara a expandir su catálogo con ‘hardware’ en los próximos años y, en base a las solicitudes, a las que ha tenido acceso Bloomberg, estos dispositivos estarán centrados en consumo, robótica y centros de datos en para la nube.

Por el momento, se desconoce qué inversión planea dedicar la tecnológica dirigida por Sam Altman para estas asociaciones con fabricantes estadounidenses, así como tampoco se especifica en qué plazo planean llevar a cabo estos avances para generar su cadena de suministro.

Se ha de tener en cuenta que OpenAI ha estado trabajando durante los últimos años en expandir sus opciones de productos y servicios, enfocándose en dispositivos móviles comerciales impulsados por IA. Un ejemplo de ello es el dispositivo que está desarrollando con Jonathan Ive, el antiguo responsable de Diseño en Apple y cofundador de la compañía io (adquirida el pasado año por OpenAI), que se prevé que esté listo en menos de dos años.

Aunque ha sufrido retrasos en su desarrollo, io y OpenAI están actualmente trabajando en los primeros prototipos de su diseño, tras descartar una idea anterior. Así, será un dispositivo muy distinto del concepto del ‘smartphone’, pensado para su uso durante largos periodos de tiempo, con una interacción natural y contextualmente consciente de cuándo debería molestar a los usuarios y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.

Asimismo, la compañía también ha reorganizador recientemente sus equipos a nivel interno con el objetivo de impulsar sus modelos de audio, para lo que ha unificado equipos de ingeniería, producto e investigación. Todo ello, con el objetivo de utilizar sus modelos de audio para un nuevo dispositivo personal sin pantalla, que permita una interacción natural entre la IA y las personas.