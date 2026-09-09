OpenAI lanza ChatGPT Images 2.5, una IA que genera imágenes un 50 % más rápido y permite dibujar en la ‘app’

OpenAI ha lanzado su nuevo modelo de generación de imágenes ChatGPT Images 2.5 que, aparte de crearlas hasta un 50 por ciento más rápido, incluye una herramienta de bocetos a partir de los esbozos que dibuje el usuario con su propia mano en la ‘app’.

El laboratorio de IA ha dado todos los detalles sobre ChatGPT Images 2.5, un nuevo modelo de generación y edición de imágenes que está centrado en ofrecer un mayor nivel de detalle, mejor consistencia entre imágenes y un menor tiempo de respuesta.

Además de producir texturas enriquecidas y una luz más natural, en la edición de imágenes es capaz de preservar los detalles de los sujetos para realizar las modificaciones que necesite el usuario (como un producto, el fondo o un texto). Una experiencia de edición de imágenes que desde el lanzamiento de Nano Banana en agosto de 2025, y posteriormente con Nano Banana Pro, ha liderado Google.

La compañía ha destacado la consistencia multiturno en la conversación con ChatGPT, ya que mantiene la coherencia visual incluso en chats largos en los que el creador demande un proceso creativo más extenso. A lo anterior se añade una mejor comprensión de las instrucciones complejas, el soporte a fondos transparentes, mayor precisión en los datos del mundo real y el respeto a las directrices de estilo e identidad visual para proyectos profesionales.

A esto se suma la introducción de nuevas herramientas que ayudan al usuario en su proceso creativo como sucede con Sketch, una función que permite dibujar directamente en ChatGPT como guía visual para la generación de la imagen final. Dicha experiencia ya está presente en otras plataformas, y Samsung ya la ofrece desde la serie Galaxy S24.

Asimismo, ChatGPT incluye ahora las plantillas para folletos y fotos de producto, al igual que la posibilidad de colocar comentarios directamente sobre las imágenes al editarlas, o compartir los ‘prompts’ que se han usado para que otros puedan probarlos en sus propias generaciones.

OpenAI ya ofrece Images 2.5 en ChatGPT, ChatGPT Work y Codex a través de las versiones de escritorio, móvil y web. Es más, GPT-Image-2.5 Flare, con las mismas mejoras en calidad, edición y velocidad, y GPT-Image-2.5 Sunburst, que ofrece ese punto extra de precisión cuando se necesita un trabajo creativo más detallado, son los dos nuevos modelos disponibles en la API para desarrolladores. El coste del uso de ambos modelos está en su web.