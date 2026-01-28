OpenAI lanza Prism, su nuevo espacio de trabajo para la redacción y colaboración científica impulsado por IA

OpenAI ha lanzado Prism, su nuevo espacio para potenciar la investigación, redacción y colaboración científica, con la integración de su modelo más avanzado GPT-5.2.La compañía ha subrayado la importancia que está teniendo el impulso de la IA en los avances de la ciencia, ayudando al razonamiento, a acelerar el análisis de experimentos o a 'ampliar los límites de las matemáticas'.Sin embargo, también ha puesto sobre la mesa la fragmentación que existe actualmente con las herramientas que utilizan diariamente los investigadores, que alternan entre editores, archivos PDF o compiladores LaTeX, que no están conectados entre sí.Bajo este marco, OpenAI ha presentado Prism, un nuevo área de trabajo pensada para facilitar la redacción y colaboración científica, impulsado por el modelo más avanzado de razonamiento matemático y científico de la compañía, GPT-5.2, que estará integrado directamente en el flujo de trabajo.Concretamente, como ha detallado la compañía en un comunicado, Prism reunirá capacidades de redacción, revisión, colaboración y preparación para publicaciones científicas en un mismo espacio, que estar basado en Crixet, una plataforma alojada en la nube y nativa de LaTex, esto es, un sistema de composición tipográfico para dar formato a documentos científicos.Como resultado, los investigadores podrán disponer de IA avanzada dentro de su proyecto, ya que tendrá acceso a la estructura del artículo, las ecuaciones o las referencias y el contexto circundante, en lugar de utilizar la IA como una herramienta independiente.Asimismo, podrán chatear con GPT-5.2 Thinking, para explorar ideas, probar hipótesis y analizar problemas, así como buscar e incorporar literatura y contexto relevantes, reorganizar y analizar ecuaciones, colaborar con un número ilimitado de coautores y asesores en tiempo real o utilizar la edición por voz, entre otras opciones.Con todo ello, Prism ya está disponible a nivel global y de forma gratuita, por lo que cualquier persona con una cuenta de ChatGPT puede comenzar a utilizarlo para llevar a cabo investigaciones o proyectos científicos. OpenAI ha detallado igualmente que, más adelante, ofrecerá funciones de IA más potentes mediante planes de pago de ChatGPT.