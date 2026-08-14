OpenAI lanza’Ultrafast’: un modo que ejecuta GPT-5.6 hasta 14 veces más rápido para tareas en tiempo real

OpenAI introduce el modo ‘Ultrafast’ diseñado para ejecutar su modelo GPT-5.6 Sol a una velocidad significativamente mayor que la habitual, lo que le permite funcionar en entornos en tiempo real.

El laboratorio de IA ha dado todos los detalles del nuevo modo ‘Ultrafast’ en su web, que ofrece una velocidad de hasta 14 veces mayor que la del procesamiento estándar. Es capaz de generar hasta 750 tokens de salida por segundo.

GPT-5.6 Sol es el último modelo frontera lanzado por OpenAI a principios de julio, y este nuevo avance llega tras la presentación hace tres días de GPT-5.6 Cyber, su nuevo modelo centrado en la ciberseguridad avanzada.

Con esta nueva propuesta de OpenAI, la compañía busca eliminar el dilema al que se enfrentaban desarrolladores y empresas. “Hasta ahora, acceder a velocidad en tiempo real significaba elegir un modelo más pequeño o más especializado. Ultrafast apunta a un progreso en una nueva dirección: más trabajo útil por segundo”, afirma OpenAI en su blog.

De hecho, OpenAI ha dado algunos ejemplos de esta nueva experiencia, como la respuesta a incidentes, al analizar los archivos de registro durante un fallo crítico, o la investigación financiera, al detectar señales de mercado y patrones en tiempo real, entre otros.

Esta capacidad llega tras la alianza con el fabricante de chips Cerebras, que aporta su tecnología de inferencia de latencia ultrabaja, aunque la disponibilidad de ‘Ultrafast’ se limita a una fase de vista previa para un grupo de clientes. OpenAI espera ampliar el acceso a medida que aumente la capacidad del sistema.