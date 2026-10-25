OPPO Find X10 Pro Max presume de cámara con sus tres lentes de 200MP y una batería de 7.150mAh

OPPO ha presentado la serie OPPO Find X10, que trae no solo su primer dispositivo Pro Max sino también el primer ‘smartphone’ con un sistema de cámara con tres lentes de 200MP, que refuerza con un procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro y una batería de 7.150mAh.

La firma tecnológica ha dado una vuelta a lo que significa la fotografía y el vídeo en la era de la inteligencia artificial para centrarse en ser fiel a la realidad (‘True to Life’) y ofrecer a los usuarios una herramienta que capture el momento tal como lo están viviendo.

Con esta visión, compartida en el evento que se ha celebrado este miércoles en Mallorca, ha incidido en los resultados que la serie OPPO Find X10 ofrece en los atardeceres, con un trabajo más afinado de luces y sombras, así como en los retratos y en los paisajes, donde se destacan los colores y las texturas.

Para ello, OPPO ha creado su primer dispositivo Pro Max, el OPPO Find X10 Pro Max, que incorpora una cámara desarrollada junto con Hasselblad que trae, por primera vez en un ‘smartphone’, un sistema de tres lentes de 200MP cada una.

La lente principal (Samsung ISOCELL HPC), con soporte para Ultra HDR, se compone de un sensor de gran tamaño (1/1,28 pulgadas) que llega con la tecnología DeepPix para capturar hasta un 60 por ciento más de luz en cada pixel. Se complementa con un telefoto de tres aumentos y fotografía macro, y de un ultra gran angular. El modelo Find X10, por su parte, cuenta con dos lentes de 200MP y un ultra gran angular de 50MP.

En ambos modelos, el sistema de fotografía computacional Lumo True Image Engine es el encargado de conseguir que en las imágenes los colores aparezcan representados de manera natural así como los matices en los tonos de piel y las texturas, de la mano de tres innovaciones: Lumo True Color Engine, Lumo Natural Tone Engine y Lumo Hyper Pixel Engine.

Lumo Hyper Pixel Engine, además, consigue resultados de alta resolución con la captura predeterminada de imágenes de 26MP --que conserva más detalle que las capturas de 12MP--. Este motor también utiliza la fusión de múltiples fotogramas para generar fotos a resolución completa de 200MP, mientras que el modo Hasselblad Hi-Res permite capturar fotos ultra nítidas de 50MP en cinco distancias focales.

En lo que respecta al vídeo, los dos ‘smartphones’ admiten grabación de vídeo en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps en sus cámaras traseras y cuenta con la función ‘Open Gate Capture’, que utiliza toda la superficie de captura del sensor para abarcar una mayor extensión de la escena y ofrecer a los creadores más libertad a la hora de recortar y reencuadrar las imágenes en postproducción.

RENDIMIENTO IMPULSADO POR MEDIATEK

OPPO ha confiado en MediaTek para impulsar sus nuevos dispositivos, al equipar el Find X10 Pro Max con el chip Dimensity 9600 Pro de 2 nm y al Find X10 con el Dimensity 9600M. Los dos cuentan con una batería de silicio-carbono de 7.150 mAh que ofrece hasta dos días de uso con una sola carga y cuentan con soporte para la carga rápida por cable SUPERVOOC de 80 vatios e inalámbrica AIRVOOC de 50 vatios.

Los dos ‘smartphone’ difieren en su tamaño, ya que Find X10 Pro Max alcanza una diagonal de 6,78 pulgadas, mientras que Find X10, ligeramente más pequeño, se queda en 6,59 pulgadas. Ambos cuentan con una tasa de refresco adaptativo de 144Hz LTPO, alcanzan una resolución de 1,5K y un pico de brillo máximo de 3.600 nits, además de contar con soporte para Dolby Vision.

Además, la serie Find X10 también integra la última versión del sistema operativo ColorOS 17, que aporta una apariencia renovada con el diseño Living Flow y experiencias cotidianas más inteligentes de la mano de la función AI Mind Pilot con el modo Agente, que conecta la IA basada en agentes con los archivos y fotos del teléfono, ayudando a los usuarios a realizar tareas complejas con una sola instrucción. Para esta última novedad, OPPO ha anunciado una colaboración con la plataforma Manus.

DISEÑO MINIMALISTA

Los integrantes de la serie OPPO Find X10 mantienen la línea de diseño minimalista de la serie Find X, con laterales planos y esquinas redondeadas que ayudan a asegurar el agarre. La parte trasera está fabrica en una sola pieza de cristal que fluye por el módulo de la cámara.

Find X10 está disponible en los colores Azul, Coral y Gris niebla, mientras que Find X10 Pro Max llegará en Gris titanio y Blanco. Este último color ofrece, además, un diseño inspirado en las cámaras clásicas y un acabado distintivo en dos tonos con un patrón que recuerda a los tejidos.