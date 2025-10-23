Paint añade una nueva herramienta generativa que cambiar el estilo artístico de la imagen

Microsoft ha ampliado las herramientas generativas que ofrece Copilot en Paint para facilitar el cambio del estilo artístico de las imágenes con un clic.

El asistente de inteligencia artificial generativa Copilot está integrado en Paint, donde permite generar imágenes, eliminar elementos con una reconstrucción del fondo y quitar el fondo de la imagen.

Con la versión 11.2509.441.0 (actualmente en pruebas), Paint también permitirá cambiar el estilo artístico de una imagen, como informa Microsoft en la página de Windows Insider. La herramienta permitirá seleccionar el estilo, que aplicará al instante al clicar sobre el botón ‘Generar’.

La imagen resultante podrá añadirse a canvas, copiarse o guardarse. Esta novedad, llamada ‘Restyle’, estará disponible para los usuarios de Paint en ordenadores Copilot+ que funcionen con procesadores Snapdragon y requerirá iniciar sesión en una cuenta Microsoft.