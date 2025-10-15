Panamá, vuelve a ser la capital de la Olimpiada Internacional de Robótica Educativa

Panamá se prepara para recibir a delegaciones estudiantiles de más de 20 países del Continente Americano en torneo invitacional de robótica de la World Robot Olympiad (WRO), denominada “Open Championship America 2025”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Amador del 19 al 21 de octubre.

Bajo la temática “El Futuro de los Robots”, esta competencia de robótica reunirá a más de 200 equipos internacionales que participarán en las ocho categorías de competencia, siendo un importante escenario de exposición de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática (STEAM) para estudiantes entre las edades de 8 a 19 años.

Además de países de América, en esta competencia también asistirán países de otros continentes invitados tales como: China Taipei, Alemania, India, Italia, Korea, Rumania y Vietnam. Marvin Castillo, Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM), indicó que “Panamá se ha convertido en un referente del desarrollo de la ciencia y tecnología estudiantil, lo que habla de su crecimiento y posicionamiento en la educación Steam, y este evento internacional tiene repercusiones muy positivas no solo en la educación sino también en el campo del turismo, la economía y en la marca país”, destacó Marvin Castillo.

Durante estos tres días de evento, se espera la llegada a Panamá de 1, 500 personas entre estudiantes, tutores, docentes, padres de familia y un importante número de visitantes que se harán eco de esta gran convocatoria internacional.