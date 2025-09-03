Paramount producirá una película del videojuego “Call of Duty”

El estudio de Hollywood Paramount anunció que producirá una película basada en los populares videojuegos de “Call of Duty”.

Lanzado por primera vez en 2003, “Call of Duty” es una de las franquicias de videojuegos más exitosas del mundo y ha vendido 500 millones de copias. Lo juegan mensualmente más de 100 millones de personas.

Paramount fue adquirido recientemente por la familia del multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle. Su hijo David Ellison asumió el control de Paramount el mes pasado y está supervisando los esfuerzos para revitalizar el legendario pero debilitado estudio detrás de títulos como “Top Gun” y “El padrino”.

“Como fanático de toda la vida de ‘Call of Duty’, esto es realmente un sueño hecho realidad”, dijo David Ellison en un comunicado.

Los juegos “Call of Duty” son producidos por Activision-Blizzard, comprada por Microsoft en 2023 por USD 69.000 millones, en la mayor adquisición del sector.

Bajo el acuerdo con Activision, Paramount “desarrollará, producirá y distribuirá una película de acción basada en ‘Call of Duty’”, dijo la compañía en el comunicado.

No informaron el valor económico del acuerdo ni detalles del proyecto cinematográfico.

La revista Variety informó que la asociación podría expandirse a más películas y programas de televisión de “Call of Duty”, citando fuentes anónimas. Paramount no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

“Que Activision y jugadores de todo el mundo confíen en nosotros para llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es tanto un honor como una responsabilidad que no tomamos a la ligera”, afirmó David Ellison.

Durante mucho tiempo los estudios de cine han tenido dificultades para adaptar videojuegos populares a la gran pantalla.

Pero éxitos recientes como “Super Mario Bros.: La película”, que recaudó más de 1.300 millones de dólares a nivel mundial, y los casi 1.000 millones que obtuvo “Una película de Minecraft” indican que podrían haber descifrado la fórmula.