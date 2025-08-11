Tecnología

Qué es esa “caja con un temporizador” que usa Rosalía para desconectar del teléfono móvil

Caja con temporizador para bloquear el uso del teléfono.
Europa Press
11 de agosto de 2025

El uso del ‘smartphone’ acapara una gran parte del día de las personas, que si quieren desonectar y no tiene la fuerza de voluntad suficiente, pueden ayudarse de configuraciones y aplicaciones diseñadas para gestionar el tiempo de uso, aunque también pueden recurrir a un accesorio con temporizador, como hace Rosalía.

La cantante ha compartido con Paper Magazine que no sabe cuándo dejar de usar la tecnología y las redes sociales, y que por ello recurre a “una caja con un temporizador” que le ayuda a desconectar, para evitar distracciones y poder crear.

Este accesorio es, precisamente, lo que Rosalía ha explicado: una caja en la que se introduce el ‘smartphone’ que permite establecer una duración determinada para el bloqueo, de tal forma que solo podrá recuperarse cuando la cuenta atrás llegue a cero.

La caja incluye dos pequeñas pantallas: una en la que se muestra el tiempo restante y el nivel de batería, y otra en la que se pueden ver las llamadas entrantes, para rechazarlas.

