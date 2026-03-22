Rusia retoma los lanzamientos al espacio desde una plataforma en Kazajistán

Rusia lanzó el domingo una nave espacial de carga desde una rampa de lanzamiento en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, el único sitio ruso para enviar tripulaciones a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La agencia espacial rusa Roscosmos transmitió en directo el lanzamiento de esta nave de carga tipo Progress, la MS-33, enviada al espacio con la ayuda de un cohete Soyuz.

Se prevé que esta nave cargada con combustible, agua potable y oxígeno llegue el martes al sitio ruso de la EEI.

Se trata del primer lanzamiento desde la plataforma nº 31, dañada el 27 de noviembre durante el despegue hacia la EEI de un cohete Soyuz que transportaba una tripulación ruso-estadounidense.

Los daños fueron considerables y se tardó meses en repararlos. Estas instalaciones son las únicas que permiten que Rusia envíe naves tripuladas.

La base espacial Baikonur, situada en las estepas de Kazajistán, un inmenso país de Asia central, está administrada por Rusia hasta 2050.

Moscú fue pionero histórico de la conquista espacial en tiempos de la Unión Soviética pero ha sufrido varios reveses en este ámbito desde su disolución.

El sector espacial ruso padece desde hace años una financiación insuficiente, escándalos de corrupción y fracasos como la pérdida de la sonda lunar Luna-25 en agosto de 2023.