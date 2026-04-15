Sony expande su gama de dispositivos ‘gaming’ con los auriculares

Sony ha ampliado su gama de dispositivos para ‘gamers’ con la presentación de los auriculares INZONE H6 Air y el monitor INZONE M10S II, además del lanzamiento de otros productos como ratones, alfombrillas y auriculares inalámbricos.

Desde su presentación en 2022, la marca INZONE ha sido la apuesta de Sony para abrirse un hueco en el mercado de productos ‘gaming’, ofreciendo a los jugadores de PC y PlayStation una mayor variedad de opciones.

Las últimas novedades anunciadas por Sony para la expansión de INZONE incluyen los auriculares con cable y carcasa abierta INZONE H6 Air y el monitor INZONE M10S II, diseñado en colaboración con Fnatic.

Por un lado, los INZONE H6 Air ofrecen un campo sonoro envolvente que permite una experiencia inmersiva para los jugadores gracias a sus ‘drivers’ ajustados con precisión. Están fabricados con aluminio de primera calidad, con un peso de 199 g, convirtiéndose así en los auriculares ‘gaming’ más ligeros de Sony, como ha indicado en su web.

Además, cuentan con un micrófono cardioide ajustable que ofrece una voz clara y natural, orientado hacia la boca del usuario para eliminar ruido lateral. En cuanto a su lanzamiento, estarán disponibles a partir de abril con un precio de 200 euros.

Por otra parte, el monitor INZONE M10S II ofrece una calidad de imagen mejorada, funciones ‘gaming’ actualizadas y un diseño de vanguardia. Tiene una frecuencia de actualización QHD de 540 Hz y un tiempo de respuesta de 0,02 ms para aportar la velocidad necesaria a los jugadores. También integra una película ‘superantirreflectante’ que garantiza una visibilidad sin reflejos, con modo dual QHD a 540 Hz / HD a 720 Hz y ajustes de pantalla personalizables.

En cuanto al diseño, el monitor cuenta con un amplio rango de inclinación de -5° a 35°, además de un soporte que permite colocar libremente el teclado y el ratón. Además, permite cambiar entre una pantalla de tamaño completo de 27 pulgadas (1440p) y un modo de torneo de 24,5 pulgadas (1332p/1080p).

Sony ha anunciado que su nuevo monitor ‘gaming’ estará disponible a partir del próximo mes de junio con un precio que parte de los 1.350 euros.

OTROS PRODUCTOS

En línea con la colaboración con Fnatics, Sony ha lanzado las nuevas ediciones Fnatic del ratón INZONE Mouse-A, y las alfombrillas INZONE Mat-F e INZONE Mat-D, con tonos naranjas y negros. El INZONE Mouse A Fnatic tiene un precio de 200 euros, la alfombrilla INZONE Mat-F Fnatic cuesta 110 euros, y por último, la alfombrilla INZONE Mat-D Fnatic se vende por 70 euros.

Más allá de los INZONE H6 Air, Sony ha presentado también los auriculares inalámbricos INZONE Buds, con cancelación de ruido integrada y disponible en tres acabados: negro, blanco y “morado cristal”. Estarán disponibles en abril con un precio también de 200 euros.