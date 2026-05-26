Spotify incorpora artículos de revistas de formato largo narrados a su oferta de audiolibros

La plataforma de música por ‘streaming’ Spotify ha ampliado su oferta de contenidos con una selección de artículos de revistas de distintas publicaciones, que estarán disponibles con una narración en su biblioteca de audiolibros.

Desde este miercóles, en Estados Unidos se puede acceder a más de 650 artículos de revistas en inglés, tal como se refiere la plataforma desde su web al mencionar que ha sido producida por el equipo interno Spotify Audiobooks como “una colección seleccionada que incluye historias de publicaciones como Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, WIRED, Vanity Fair y Pitchfork”.

De esta forma, amplía la calidad de los contenidos de Spotify Audiobooks, que fue lanzado originalmente el 20 de septiembre de 2022 para facilitar la compra individual de libros en formato digital. Más tarde, en octubre de 2023, se expandió al integrar un catálogo de audiolibros sin coste adicional para el plan Premium, y ahora se ha ampliado con más de 650 artículos narrados disponibles.

Cada uno de los artículos narrados dura menos de dos horas y está disponible dentro del límite mensual de audiolibros aplicado a los usuarios que pagan por el plan Premium, que es de 15 horas de audiolibros mensuales. Esto no quita que los usuarios de la versión gratuita puedan adquirirlos de forma individual, por 1,99 euros cada uno.

Spotify avala el lanzamiento de esta nueva experiencia de contenido multimedia como “la introducción del periodismo de formato largo en formato de audio como una extensión natural de la música, los pódcast y los audiolibros por los que los usuarios ya acuden a Spotify”.

El objetivo de la plataforma es ofrecer todo tipo de contenidos que se adapten a las propias necesidades de los usuarios “para ayudar a construir hábitos de escucha saludables y, en última instancia, aumentar el interés por los libros a lo largo del tiempo”, ha señalado la directora de Licencias de Spotify Audiobooks, Colleen Prendergast.

De momento, se desconoce cuándo Spotify tiene planeado expandir este tipo de contenido al resto de regiones. Esta nueva experiencia que llega tras las actualizaciones dedicadas a la IA generativa entre las que se incluye la posibilidad de crear y guardar pódcast personales creados por agentes de IA a partir de documentos de los usuarios, y las listas de reproducción guiadas (Prompted Playlists), que permiten crearlas desde la introducción de un ‘prompt’.