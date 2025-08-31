Tecnología

STEAM Girls 360 de Fundesteam logra reconocimiento internacional en Women in Tech Latam Awards 2025

ML | STEAM Girls 360 de Fundesteam.
Redacción Web
31 de agosto de 2025

El proyecto STEAM Girls 360, coordinado por la panameña Britney Valoy Bécker, fue reconocido en la cuarta edición de los Women In Tech Latam Awards 2025, evento que reunió en Panamá a líderes tecnológicos de la región y del mundo.

Valoy Bécker, data scientist & project manager de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM), recibió el “Premio a la más Disruptiva”, distinción otorgada por un jurado internacional que evaluó a mujeres que están generando gran valor en el desarrollo tecnológico.

Los premios destacaron a mujeres en nueve categorías, entre ellas: adolescente aspirante, la más disruptiva, premio aliado, iniciativa más impactante y mujer en Web.

La organización resaltó que los Women In Tech®️ Latam Awards buscan celebrar y reconocer a mujeres que transforman la industria, en el marco de su misión global de “impactar e inspirar a cinco millones de mujeres y niñas para el año 2030”. La gala incluyó conferencias magistrales a cargo de referentes internacionales del ecosistema tecnológico.

Desde FUNDESTEAM expresaron: “Todo el equipo felicita y celebra con orgullo este premio internacional obtenido por Britney Valoy Becker, una muestra evidente de su esfuerzo, sacrificio y dedicación al desarrollo de un emblemático proyecto que es las STEAM Girls 360”.

